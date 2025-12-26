Hoa hậu, á hậu diện đầm sắc đỏ

Ý Nhi trong bộ ảnh hóa công chúa với đầm đính kết đá. Cô quay lại Australia để trở lại việc học hôm 22/12 sau thời gian đồng hành ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 trong vai trò đương kim hoa hậu. Xa nhà, Ý Nhi gọi điện thoại về chúc mừng Giáng sinh người thân, đồng nghiệp, gửi lời chúc tới khán giả qua trang mạng xã hội.