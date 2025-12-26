Hoa hậu, á hậu diện đầm sắc đỏ

Đỗ Thị Hà mặc đầm kiểu dáng lệch vai, gam đỏ đô khi chụp ảnh tại nhà riêng. Vợ chồng cô trang trí không gian với cây thông lớn, gắn nhiều phụ kiện như nơ, đèn nháy, gấu bông. Mỹ nhân lần đầu đón Giáng sinh bên chồng sau đám cưới hồi tháng 10.
Không khí Giáng sinh trong tổ ấm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Hoa hậu Tiểu Vy thực hiện bộ hình với ý tưởng tuyết rơi. Cô phối nội y với áo lông, kết hợp boots, mắt kính.
Hậu trường thực hiện bộ ảnh của Tiểu Vy.
Ý Nhi trong bộ ảnh hóa công chúa với đầm đính kết đá. Cô quay lại Australia để trở lại việc học hôm 22/12 sau thời gian đồng hành ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 trong vai trò đương kim hoa hậu. Xa nhà, Ý Nhi gọi điện thoại về chúc mừng Giáng sinh người thân, đồng nghiệp, gửi lời chúc tới khán giả qua trang mạng xã hội.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương chọn váy ôm cúp ngực khi dự tiệc cùng bạn bè.
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh diện "cây" đỏ kết hợp túi xách đồng điệu khi đi ăn tối cùng chồng con.
Á hậu Phương Anh thanh lịch với mẫu đầm xoắn ốc ở eo.
Á hậu Thúy An phối váy xòe cùng áo khoác khi tham quan Nhà thờ Đức Bà, TP HCM.
Á hậu Bùi Lý Thiên Hương diện đầm dựng phom 3D.
Năm nay, Á hậu Hoàng Oanh đón Giáng sinh tại Slovakia giữa không gian phủ đầy tuyết trắng.
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp