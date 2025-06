'Nhà tôi 3 người bán tạp hóa doanh thu 150 triệu, lời 18 triệu đồng'

Nhà tôi bán tạp hóa, khá đông khách do chủ yếu bán giá rẻ, lấy công làm lãi.

Như nhà tôi bán tạp hóa, khá đông khách do chủ yếu bán rẻ lấy công làm lãi. Doanh thu mỗi tháng tầm 130-150 triệu nhưng thu về chỉ khoảng 15-18 triệu, đấy là do nhà tôi dùng cửa hàng của gia đình, không phải thuê cửa hàng, do chị tôi bán chính và mẹ tôi phụ thêm".

Độc giả nickname ssscnn1 chia sẻ tình hình buôn bán tạp hóa của gia đình như trên, sau bài viết Đề xuất gỡ rối cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán, theo đó, từ 1/6, khoảng 37.000 hộ có doanh thu trên một tỷ đồng mỗi năm thuộc một số ngành nghề phải dùng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Một chuyên gia cho rằng việc bỏ thuế khoán là hợp lý, nhưng cần đơn giản hóa chính sách thuế, lược bỏ sổ sách kế toán và hỗ trợ phần mềm, thiết bị xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh nhỏ để đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh gây áp lực không cần thiết.

Độc giả nickname thuongik1091 phân tích: "Tôi là một người tiêu dùng đồng thời là một chủ hộ kinh doanh. Nếu nhìn vào hộ kinh doanh mà không phân ngành hàng thì các cô bác bán tạp hóa, quán ăn quá khó khăn. Họ bán hàng tiêu dùng để có lợi nhuận phải tính toán cực kỳ chi ly.

Ví dụ: cây bút 5 nghìn đồng mà tính thuế, cộng với chi phí xuất hóa đơn các kiểu tầm 7 nghìn, bạn sẵn sàng đi qua chỗ khác cách đó 20 m mua và chê chỗ cũ ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng 2 nghìn đồng ở tiệm gội đầu dưỡng sinh thì chênh lệch giữa 200 nghìn đồng và 202 nghìn đồng là không có ý nghĩa để bạn đi thêm tầm 20 m.

Từ đó suy ra, để đảm bảo có lời mới bán thì việc xuất hóa đơn làm hàng hóa tiêu dùng tăng khủng khiếp... Mong có cái nhìn thấu đáo cho các ngành khác nhau từ việc áp thuế và hóa đơn điện tử như thế này".

Độc giả Thanh nói: "Hộ kinh doanh quy mô đã nhỏ, nhân sự thì ít mà còn đủ thứ thủ tục và máy móc thì không phù hợp với thực tế. Hơn nữa, đa số người làm kinh doanh nhỏ lẻ không rành công nghệ nên sẽ phát sinh thêm chi phí thuê nhân công, mà chưa chắc có thể tin tưởng được.

Đó là lý do nhiều tiểu thương đóng cửa vì sợ hãi vi phạm. Nhưng nếu chỉ thu trên tổng doanh thu đầu ra thì cần giảm thuế trên tổng doanh thu, đối với những ngành kinh doanh kết hợp nhiều loại nghiệp vụ như bài viết nêu ra, vì đầu vào có cơ man nào là chi phí. Một số người nói lời họ mới làm, đồng ý có lời mới làm, nhưng ai biết số lời đó to hay nhỏ cỡ nào?

Ai cũng thấy những người làm ăn nhỏ lẻ hầu hết dùng chính sức lao động của mình và gia đình để duy trì việc kinh doanh, nói nôm na là làm không công mới có đồng lời. Tôi đã gặp những trường hợp buôn bán đồ ăn uống phải vay mượn tiền rồi bán nhà hết lần này đến lần khác để nuôi nghiệp buôn bán vì đã lỡ đầu tư rồi.

Ngành ẩm thực là một trong những ngành trọng yếu nhất, thu hút người bản xứ và khách du lịch, đóng nên góp lớn vào sự phát triển kinh tế và việc kinh doanh của nhiều ngành khác có liên quan. Do đó, mong chính sách cân nhắc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những ngành kinh doanh đặc thù".

Từ góc độ kỹ thuật, độc giả Trần Thiện Thành cho rằng: "Mục đích của việc xuất hóa đơn này là để thu thuế đủ, nhưng có quá nhiều công việc phát sinh thêm không cần thiết, như lập sổ sách kế toán, xuất hóa đơn.

Theo tôi thì việc xuất hóa đơn là không cần thiết vì đây là các hóa đơn bán hàng, người mua cũng không được khấu trừ thuế, nên bỏ vụ xuất hóa đơn này, cơ quan thuế lấy số liệu từ máy bán hàng thôi.

Việc lập sổ sách kế toán cũng không cần thiết vì thuế này đang đánh trên doanh thu, chỉ cần máy tính tiền là đủ rồi. Việc còn lại là quản lý hộ kinh doanh xuất đủ phiếu tính tiền, việc này thì để người tiêu dùng kiểm tra.

Nhà hàng, cửa hàng nào mà không xuất phiếu tính tiền có liên kết với thuế thì để họ phản ánh. Như vậy là win-win giữa tất cả các bên".

Cụ thể hơn, độc giả nickname Wind Cloud đề xuất: "Nên bỏ sổ sách kế toán cho hộ kinh doanh, thay vào đó người kinh doanh chỉ cần học cách nhập VAT và sản phẩm vào phần mềm tính tiền, các vấn đề sử dụng phần mềm sao cho đúng thì bên bán phần mềm họ đào tạo cho hộ kinh doanh là tốt nhất.

Như vậy đầu vào đầy đủ hóa đơn, đầu ra liên kết trực tiếp với thuế vậy là được.

Các dữ liệu bán hàng bên phần mềm họ đẩy lên cho thuế hết tương tự sổ sách kế toán, bên thuế dựa vào dữ liệu đó để hợp thức hóa đúng quy trình báo cáo thuế hàng tháng hoặc quý và lên số tiền đóng thuế, hộ kinh doanh chỉ việc lên eTax đóng, nó có phải nhàn không?

Chứ ngoài nhập hàng, lại còn phải ghi chép, báo cáo thì hộ kinh doanh nào làm nổi, phải thuê kế toán, mà mỗi hộ kinh doanh có ít nhất 1 kế toán mà không được khấu trừ, nó bất cập lắm".

Hữu Nghị tổng hợp