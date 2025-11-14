Hoa đán 'Diên Hy công lược' uống 8 ly nước mỗi ngày để giữ dáng

Trung QuốcỞ tuổi 50, diễn viên Xa Thi Mạn vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, gương mặt trẻ trung nhờ chế độ tập luyện và dinh dưỡng khoa học.

Nguyên tắc quan trọng nhất của Xa Thi Mạn là duy trì lịch ăn uống điều độ, theo Bella. Cô ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày vào những khung giờ và định lượng cố định, đồng thời tuyệt đối không ăn bữa phụ, không ăn đêm và đồ ăn vặt. Việc giữ thói quen ăn uống ổn định là nền tảng giúp "Nhàn phi" của Diên Hy công lược kiểm soát cân nặng và ổn định hệ tiêu hóa. Để hỗ trợ quá trình này, nữ diễn viên luôn đảm bảo uống tối thiểu 8 ly nước (khoảng 2 lít) mỗi ngày bởi nước không chỉ thúc đẩy trao đổi chất, làm đẹp da mà còn là một cách hiệu quả để kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Các chuyên gia cho biết nước đóng vai trò thiết yếu trong mọi phản ứng sinh hóa của cơ thể, bao gồm cả quá trình trao đổi chất (metabolism). Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismcho thấy uống khoảng 500ml nước có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên đến 30% trong vòng một giờ. Việc duy trì uống đủ nước cả ngày giúp cơ thể luôn ở trạng thái đốt cháy calo tối ưu. Uống một ly nước trước bữa ăn khoảng 30 phút đã được chứng minh là giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn đó, theo một nghiên cứu trên tạp chí Obesity.

Ăn uống đúng giờ giúp điều hòa lượng đường trong máu và độ nhạy của insulin. Khi bạn bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường, đường huyết sẽ biến động mạnh, kích thích cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn - một loại hormone có xu hướng thúc đẩy tích trữ mỡ. Việc ăn đúng giờ giúp giữ insulin ở mức ổn định, hạn chế quá trình này.

Xa Thi Mạn. Ảnh: Charmaine_sheh

Bên cạnh đó, Xa Thi Mạn đặc biệt chú trọng đến bữa sáng, coi đây là bữa ăn cung cấp năng lượng và dinh dưỡng khởi đầu ngày mới. Cô thường tự chuẩn bị sữa yến mạch để bổ sung protein, tạo cảm giác no lâu và giúp ổn định đường huyết, kết hợp một ly nước ép rau củ quả thải độc làm từ rau chân vịt, cần tây và dưa chuột hỗ trợ tiêu hóa và giải quyết tình trạng táo bón.

Về chế độ tập luyện, diễn viên kết hợp hài hòa giữa cardio và sức mạnh. Cô duy trì chạy bộ ngoài trời 2-3 lần, tập tạ 3-5 lần mỗi tuần để đốt cháy mỡ thừa và định hình cơ thể. Khi ở nhà, Xa Thi Mạn vẫn tận dụng thời gian để "vận động thay vì ngồi yên" bằng cách kiên trì lắc vòng nửa giờ mỗi ngày.

Ngoài ra, một bí quyết tập luyện khác của cô là yoga nóng. Hoa đán đã luyện tập bộ môn này một thời gian, tận dụng nhiệt độ và độ ẩm cao (35-40℃) để thúc đẩy cơ thể đổ mồ hôi nhiều, tăng cường lưu thông máu và trao đổi chất, mang lại hiệu quả giảm cân rõ rệt.

Dù lịch trình bận rộn đến đâu, Xa Thi Mạn cũng luôn ép mình ngủ sớm, tránh thức khuya bằng cách cố gắng đi ngủ vào khoảng 22h sau khi thiền định. Giấc ngủ chất lượng giúp ổn định cơ chế trao đổi chất và tự phục hồi, cho phép cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, mệt mỏi và béo phì. Sự nghiêm ngặt trong sinh hoạt này chính là chìa khóa cuối cùng giúp cô duy trì được vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian.

Xa Thi Mạn vào làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt Á hậu tại Miss Hong Kong. Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký... Diễn viên rời TVB năm 2016, gây tiếng vang với Diên Hy công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được sự trẻ trung và vóc dáng thon gọn, săn chắc. Ảnh: Charmaine_sheh

Bình Minh (Theo Bella)