Cổ phiếu Đức Giang bị bán tháo

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo trong một tiếng cuối phiên, chạm sàn 68.800 đồng, sau thông tin Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền và con trai bị bắt.

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sáng 17/3 tăng hơn 2%, lên 75.500 đồng. Tuy nhiên, mã này nhanh chóng đảo chiều từ 14h khi Bộ Công an thông báo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa tạm giam Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền để điều tra 3 tội danh. Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT và là con trai ông Huyền, cũng bị bắt về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong ít phút, DGC giảm 7% và đóng cửa tại 68.800 đồng. Khối lượng sang tay cả phiên đạt trên 7,7 triệu cổ phiếu, trong khi chờ bán tại giá sàn còn hơn 12,5 triệu cổ phiếu.

DGC là đại diện duy nhất của rổ vốn hóa lớn (VN30) giảm sàn. Mã này từng trải qua nhịp giảm sàn ba phiên liên tiếp vào giữa tháng 12/2025, do nhà đầu tư lo ngại về những biến động nhân sự thượng tầng. Nhịp điều chỉnh mạnh khi đó khiến thị giá rơi từ 93.000 đồng xuống dưới 70.000 đồng.

Bên cạnh DGC, hàng loạt cổ phiếu ngành hóa chất và phân bón cũng giảm sâu. DPM và DCM cùng chạm sàn, nằm trong nhóm 5 mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Áp lực bán tháo còn xuất hiện trong nhóm dầu khí. BSR tiếp tục mất hết biên độ, giảm về 30.500 đồng và dư bán trên 14,5 triệu cổ phiếu. Những cổ phiếu trụ khác như GAS, PLX, PVD, PVT đều mất 1-5% so với tham chiếu.

Biến động tiêu cực từ nhóm hóa chất và dầu khí kìm hãm đà hồi phục của VN-Index. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thời điểm tăng gần 40 điểm so với tham chiếu, lên trên 1.732 điểm, nhưng sau đó thu hẹp dần biên độ. Chỉ số đóng cửa tại 1.710 điểm, tăng 17 điểm, qua đó ngắt mạch điều chỉnh ba phiên liên tiếp.

Nhóm ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho phiên hôm nay. Các mã đầu ngành như VCB, CTG, BID, TCB, VPB đều chốt phiên trong sắc xanh với mức tích lũy 0,5-3%. Nhóm này có hai đại diện lội ngược dòng, gồm SHB và KLB, nhưng mức giảm quanh 2,5%.

Cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup cũng tác động tích cực đến chỉ số. VIC tăng 1% lên 146.200 đồng, còn VHM và VRE nhích thêm khoảng 2% so với tham chiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM đạt gần 25.500 tỷ đồng, cao hơn phiên đầu tuần khoảng 10%. Thị trường không có mã nào ghi nhận giá trị sang tay nghìn tỷ. Dòng tiền phân bổ chủ yếu vào nhóm chứng khoán, ngân hàng và hóa chất. DGC của Hóa chất Đức Giang nằm trong top 10 mã đứng đầu thanh khoản với hơn 550 tỷ đồng.

Chỉ số hồi phục nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục xả hàng. Nhóm này bán ròng thêm 680 tỷ đồng, nối dài chuỗi rút vốn sang phiên thứ tư. VIC là tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư ngoại với gần 7 triệu cổ phiếu, sau đó đến BID và HDB.

