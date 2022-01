TP HCMHồ Văn Cường đến nhà Ngọc Sơn tập hát cho tiết mục song ca trong chương trình "Little star big dream 2022".

Hồ Văn Cường tập nhạc cùng Ngọc Sơn Hồ Văn Cường tập hát ca khúc "Lòng mẹ 2" do Ngọc Sơn sáng tác. Video: Hoàng Thi

Trong liveshow sắp tới, cả hai kết hợp bài Lòng mẹ 2 (Ngọc Sơn) và dự định hát thêm một ca khúc chưa được tiết lộ. Ca sĩ giúp Hồ Văn Cường luyện giọng từ cách phát âm, lấy hơi đến luyến láy. Anh nói: "Giọng Cường có âm sắc hay và lạ. Tuy nhiên, tôi thấy cậu ấy cần rèn thêm cách phát âm rõ ràng hơn".

Ngọc Sơn cho biết anh sẽ hướng dẫn, giúp đỡ đàn em trên con đường trở lại làng nhạc. Anh mong quán quân Vietnam Idol Kids 2016 hoàn thiện hơn kỹ năng ca hát, giao tiếp, ứng xử... để có thể gắn bó dài lâu với nghề.

Quản lý Hồ Văn Cường - anh Hoàng Thi - nói nam ca sĩ hiện tập trung việc học, không nhận show đi hát, ngoài diễn cùng danh ca Ngọc Sơn. Cậu đang sống cùng bố mẹ trong căn nhà thuê tại quận Gò Vấp (TP HCM). Sau khi dừng hợp tác với công ty cố ca sĩ Phi Nhung, nhiều doanh nhân, nghệ sĩ ngỏ lời hỗ trợ giọng ca 18 tuổi tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, xây nhà ở quê, tặng tiền... nhưng cậu đều từ chối. Giọng ca gốc Tiền Giang đang cố gắng tập gym, ăn uống để rèn sức khỏe.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, đoạt quán quân Vietnam Idol Kids vào tháng 7/2016. Ảnh: Hoàng Thi

Hồ Văn Cường xuất thân từ gia đình nghèo khó ở Tiền Giang, có bố là thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn. Ca sĩ từng làm nên hiện tượng của mùa thi Vietnam Idol Kids 2016. Từ cuộc thi, cậu được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và dần chững chạc khi theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình.

Thành công đến sớm, có giai đoạn, Hồ Văn Cường lâm vào khủng hoảng. Năm ngoái, ca sĩ gây ồn ào sau những lần "cơm không lành, canh không ngọt" với mẹ nuôi. Khi Phi Nhung qua đời ngày 28/9, cậu cho biết còn nhiều điều dang dở chưa kịp tâm sự với chị. Trước những tin đồn về chuyện tiền bạc và mối quan hệ với Phi Nhung, cậu chọn cách im lặng.

Liveshow dự kiến diễn ra ngày 22/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM) với khoảng 1.000 vé bán ra. Ngoài Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn, Little star big dream có sự tham gia của: Phương Thanh, Đan Trường, Nathan Lee, Gia Khiêm (á quân Vietnam Idol Kids 2016), Mỹ Anh (á quân The Heroes 2021), Minh Chiến (á quân Giọng hát Việt nhí 2018), Tấn Bảo (quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018), Đức Vĩnh (quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017)... Khán giả xem show phải đeo khẩu trang, khai báo y tế và tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19.



Little star big dream là chương trình thường niên dành cho các ngôi sao Việt nhí. Show năm nay do Lưu Thiên Hương làm giám đốc âm nhạc.

Hoàng Dung