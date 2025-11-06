Hỗ trợ phục hồi thể trạng với dòng sản phẩm Fomeal của Orgalife

Việc ứng dụng dinh dưỡng khoa học chuyên biệt từ dòng sản phẩm Fomeal của Orgalife góp phần rút ngắn thời gian hồi phục, hỗ trợ cải thiện tiên lượng điều trị cho bệnh nhân.

Fomeal được phát triển dựa trên triết lý "dinh dưỡng khoa học trọn lành", không chỉ là thực phẩm bổ sung mà còn là những công thức dinh dưỡng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng lượng, vi chất và đặc biệt là protein dễ hấp thu.

Công nghệ của Fomeal nằm ở khả năng tối ưu hóa sự hấp thu protein. Dòng sản phẩm này ứng dụng công nghệ thủy phân protein thành các peptides (chuỗi ngắn), giúp protein được hấp thu nhanh vào máu, giảm tải gánh nặng chuyển hóa cho gan và thận, hỗ trợ bệnh nhân suy nhược hoặc có tổn thương chức năng cơ quan. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, Nhật và hơn 14 quốc gia trên thế giới.

Các dòng sản phẩm dinh dưỡng y học của Orgalife. Ảnh: Orgalife

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ tiệt trùng UHT và quy trình đóng gói vô trùng giúp bảo toàn hoạt chất sinh học tự nhiên và kéo dài hạn sử dụng mà không cần đến chất bảo quản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong môi trường y tế.

Tính hiệu quả của dinh dưỡng y học nằm ở sự chuyên biệt hóa cho từng thể trạng và giai đoạn bệnh lý cụ thể. Fomeal đã phát triển một hệ thống sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng riêng biệt.

Dòng sản phẩm Fomeal ứng dụng công nghệ thủy phân. Ảnh: Orgalife

Fomeal Peptides - chăm sóc tích cực và hậu phẫu. Sản phẩm dành cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi sức tích cực (ICU), trước và sau các cuộc đại phẫu, hoặc những người cần nuôi ăn qua ống thông (sonde). Sản phẩm có công thức cao năng lượng và protein đã được thủy phân, giúp hỗ trợ phục hồi mô cơ và hạn chế tình trạng suy kiệt cấp tính.

Fomeal Basic Soup dành cho bệnh nhân ăn uống kém, khó nhai nuốt hoặc suy nhược cơ thể. Sản phẩm ở dạng soup lỏng, dễ hấp thụ, giúp hỗ trợ duy trì khối cơ và cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình điều trị.

Fomeal Care & Fomeal Care Gold Yến sào dành cho người cao tuổi, người cần phục hồi thể trạng sau ốm, hoặc người cần thay thế bữa ăn bằng dinh dưỡng chất lượng cao. Fomeal Care giúp hỗ trợ cải thiện khối cơ và giảm tỷ lệ mỡ nội tạng, trong khi Fomeal Care Gold Yến Sào bổ sung thêm tổ yến tự nhiên và các vi chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức đề kháng.

Dòng sản phẩm Fomeal bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi thể trạng. Ảnh: Orgalife

Fomeal Omega dành cho bệnh nhân ung thư và người suy giảm miễn dịch. Công thức giàu năng lượng và omega-3 giúp hỗ trợ kháng viêm, hạn chế mất cơ và cải thiện cảm giác thèm ăn, hữu ích trong giai đoạn hóa, xạ trị.

Giá trị của sản phẩm dinh dưỡng y học đã được chứng minh qua thực tiễn lâm sàng tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện K Hà Nội. Kết quả nghiên cứu ban đầu ghi nhận sự cải thiện về chỉ số dinh dưỡng (albumin), tốc độ phục hồi, giảm suy nhược và tăng khả năng miễn dịch ở bệnh nhân sử dụng sản phẩm Fomeal.

Bên cạnh đó, Orgalife còn tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo dinh dưỡng và tư vấn sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng khoa học cho nhân viên y tế và cộng đồng.

Với hệ giá trị được xây dựng từ ba trụ cột: khoa học, chất lượng và nhân văn, Orgalife và dòng sản phẩm Fomeal hướng đến việc thiết lập một chuẩn mực mới cho dinh dưỡng phục hồi tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình phục hồi sức khỏe. Đại diện Orgalife cho biết: "Fomeal không chỉ là giải pháp dinh dưỡng, mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe bền vững cho người tiêu dùng".

Hiện nay, một thực trạng đáng lưu tâm trong y học lâm sàng là tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở bệnh nhân, ngay cả khi đang tiếp nhận điều trị tích cực. Tình trạng này, bao gồm mất khối cơ (sarcopenia) và phục hồi chậm, không chỉ xuất phát từ bệnh lý nền mà còn do thiếu hụt giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, được thiết kế theo chuẩn khoa học.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về dinh dưỡng y học (medical nutrition) như một trụ cột thiết yếu, song hành cùng phác đồ điều trị, nhằm tối ưu hóa khả năng dung nạp và hấp thu của cơ thể trong các giai đoạn sức khỏe đặc thù.

Thế Đan