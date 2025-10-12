Hỗ trợ 400 tỷ đồng cho bốn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh 400 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tiền hỗ trợ được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025. Trong đó, Thái Nguyên sẽ tiếp nhận 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ, Lạng Sơn 50 tỷ, Bắc Ninh 50 tỷ.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Người dân Thái Nguyên dọn dẹp nhà cửa sau ngập lụt. Ảnh: Giang Huy

Trước đó hôm 8/10, Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho bốn tỉnh nói trên để kịp thời cứu trợ và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ, Lạng Sơn 30 tỷ, Bắc Ninh 30 tỷ.

Từ ngày 22/7 đến nay, Việt Nam ứng phó với 9 cơn bão, trong đó 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, đặc biệt bão số 10 Bualoi và số 11 Matmo gây lũ lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Riêng bão Matmo, đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 6/10, gây mưa cho khắp miền Bắc. Tâm mưa là bốn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Cao Bằng. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, Cà Lồ đã vượt lũ lịch sử các năm 1986, 2024, gây ngập hơn 234.000 nhà, làm vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn, gây ra hàng loạt sự cố đê điều.

Mưa lũ sau bão làm 17 người chết, một người mất tích, ước tính thiệt hại vật chất 7.050 tỷ đồng, trong đó Lạng Sơn 1.050, Cao Bằng 2.000, Thái Nguyên 4.000 tỷ.

Sơn Thủy