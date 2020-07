Trung QuốcHồ thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang mở toàn bộ 9 cửa xả khi mưa lớn ở thượng nguồn khiến mực nước hồ không ngừng tăng.

Hồ thủy điện Tân An Giang, một dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, mở toàn bộ 9 cửa xả để hạ đỉnh lũ sáng 8/7. Đây là lần thứ hai toàn bộ cửa xả được mở từ khi hồ thủy điện được hoàn thành năm 1959. Tân An Giang mở toàn bộ cửa xả lần đầu năm 1966 để thử nghiệm.

Hồ thủy điện Tân An Giang, hay còn được gọi là hồ Thiên Đảo, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho tỉnh Chiết Giang và đóng vai trò là hồ thủy điện chiến lược cho đồng bằng sông Trường Giang. Sông Tiền Đường là sông lớn nhất ở tỉnh Chiết Giang và có thủy triều lớn nhất thế giới.

Hồ thủy điện Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ Hồ thủy điện Tân An Giang ở tỉnh Chiết Giang mở toàn bộ 9 cửa xả hôm 8/7. Video: Peolple Daily.

Chiết Giang đã bị tàn phá bởi đợt mưa lớn suốt hơn một tháng, với lượng mưa tích trữ tại khu vực Tân An Giang vào 10h sáng 7/7 đạt 924,37 mm, cao hơn 131,7% so với trung bình cùng kỳ hàng năm.

Hồ chứa đã mở ba cửa xả vào sáng 7/7 và thêm hai cửa xả vào trưa cùng ngày. Đến 16h, 7 cửa xả đã được mở.

Tuy nhiên, do mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn thuộc tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tiếp tục tăng. Do đó, giới chức địa phương quyết định mở toàn bộ 9 cửa xả. Khi tất cả cửa xả được mở mở, hồ có thể xả nước với tốc độ 7.800 m3/giây và trạm thủy điện hoạt động hết công suất.

Nước chảy ra từ các cửa xả hồ thủy điện Tân An Giang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 8/7. Ảnh: Xinhua.

Chính quyền địa phương cho biết toàn bộ người dân ở khu vực thấp hơn đã được sơ tán trước khi mở cửa xả.

Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7 mm, cao hơn 13,5% so với trung bình hàng năm. Mưa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Giới chức cảnh báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13/7.

Vị trí tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Đồ họa: Chinahighlights.

Huyền Lê (Theo Xinhua)