Chiết Giang xả lũ hồ thủy điện

Trung QuốcHồ thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang hôm nay mở 7 cửa xả lũ, khi mực nước vượt giới hạn và vẫn có xu hướng dâng cao.

Từ cuối tháng 5 tới nay, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã hứng chịu 8 đợt mưa lớn với lượng mưa cao hơn 51% so với trung bình hàng năm. Mực nước ở hồ chứa Tân An Giang, hay còn gọi là Thiên Đảo Hồ, vào 6h ngày 7/7 lên tới 106,93 mét, cao hơn 0,43 mét so với giới hạn lũ và vẫn có xu hướng dâng cao.

Mực nước hồ dâng lên tới 107,29 mét sáng nay, trong khi mưa lớn được dự báo tiếp tục trút xuống, buộc chính quyền Chiết Giang ra lệnh mở ba cổng xả lũ của hồ lúc 10h hôm nay và mở thêm 4 cổng nữa trước 17h. Cổng sẽ đóng khi mực nước hồ hạ xuống 107 mét.

Đợt xả lũ này từ hồ Tân An Giang có thể ảnh hưởng tới 8 thị trấn và thành phố dưới hạ lưu với 300.000 dân.

Trung Quốc xả đập ở tỉnh Chiết Giang 3 cổng xả lũ của hồ Tân An Giang mở lúc 10h sáng nay. Video: China News.

Đây là lần xả lũ đầu tiên sau 9 năm của hồ Tân An Giang. Lần gần nhất vào tháng 6/2011, hồ mở 3 cổng xả trong 33 giờ.

Hồ thủy điện Tân An Giang là hồ nhân tạo, hoàn thiện vào tháng 9/1959, rộng hơn 567 km2, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang.

Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7 mm, cao hơn 13,5% so với trung bình hàng năm. Gần 60% địa phương ở miền nam Trung Quốc đã hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Giới chức cảnh báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13/7.

Hồng Hạnh (Theo China News)