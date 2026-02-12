Hồ sơ Epstein đe dọa tương lai Thủ tướng Anh

Thủ tướng Starmer không có tên trong hồ sơ Epstein, nhưng vị thế của ông đang lung lay sau khi cấp dưới mà ông từng bổ nhiệm có liên hệ với tỷ phú ấu dâm.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 31/1 công bố 3 triệu trang tài liệu cùng ảnh, video liên quan các cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Hồ sơ đề cập thêm thông tin liên quan một số chính trị gia nổi tiếng, thành viên hoàng gia cho đến giới doanh nhân giàu có, khiến chính trường nhiều quốc gia bị xáo trộn.

Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt sức ép ngày càng lớn liên quan quyết định bổ nhiệm nhà ngoại giao Peter Mandelson, người có mối quan hệ với Epstein, làm đại sứ tại Mỹ bất chấp nhiều tiếng nói phản đối.

Các diễn biến này khiến nhiều người nhớ đến những tháng cuối nhiệm kỳ của Boris Johnson, thành viên đảng Bảo thủ từng giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2019 nhưng phải từ chức năm 2022 do vướng nhiều bê bối.

Anas Sarwar, lãnh đạo Công đảng tại Scotland, ngày 9/2 kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức, cho rằng chính phủ của ông đã mắc quá nhiều sai lầm trong chưa đầy hai năm đưa Công đảng trở lại cầm quyền. "Sự xao nhãng cần phải chấm dứt và vị trí lãnh đạo ở Phố Downing cần thay đổi", Sarwar nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer rời văn phòng tại London ngày 4/2. Ảnh: AFP

Epstein bị bắt và tự sát trong tù năm 2019, khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tỷ phú này từng bị tòa án bang Florida xét xử năm 2008 với các tội danh về mại dâm, nhưng đạt thỏa thuận nhận tội giúp tránh án chung thân, chỉ phải lĩnh án 13 tháng tù kèm bồi thường tài chính cho các nạn nhân.

Việc một người xuất hiện trong hồ sơ vừa được công bố không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động phạm pháp của Epstein. Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của Epstein.

Nội bộ Công đảng đã chia rẽ từ khi mối quan hệ giữa Mandelson với Epstein được hé lộ trong những tài liệu đầu tiên trong hồ sơ được Mỹ công bố năm ngoái. Cuộc khủng hoảng càng leo thang do các tài liệu mới cho thấy Mandelson còn chuyển thông tin mật của chính phủ Anh cho Epstein sau khủng hoảng tài chính năm 2007.

Mandelson, sinh năm 1973, là chính trị gia kỳ cựu trong Công đảng, từng đóng vai trò quan trọng trong thành công của đảng dưới thời cựu thủ tướng Tony Blair và được coi là "bậc thầy hậu trường" của nền chính trị Anh. Ông được ví như "người dàn xếp" hậu trường và có biệt danh "hoàng tử bóng tối".

Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Starmer bổ nhiệm Maldeson làm đại sứ tại Mỹ vào tháng 12/2024. Quyết định này gây tranh cãi ngay lúc đó, bởi Mandelson đã hai lần từ chức vào năm 1998 và 2001 do các bê bối, gồm không kê khai một khoản vay và bị cáo buộc can thiệp vào hồ sơ xin hộ chiếu.

Tháng 9/2025, khoảng 7 tháng sau khi đại sứ Maldeson nhậm chức, tờ Sun của Anh công bố loạt email liên hệ giữa ông với Epstein. Trong một email, Mandelson khuyên Epstein "hãy đấu tranh để được thả sớm" trước khi tỷ phú Mỹ nhận án 18 tháng tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên vào tháng 6/2008. "Tôi rất quý ông", Mandelson viết.

Ông Mandelson sau đó thừa nhận "hối tiếc sâu sắc" vì từng gặp Epstein và duy trì quan hệ lâu hơn mức cần thiết, lời giải thích được cho là đủ để Thủ tướng Starmer bảo vệ ông trước quốc hội Anh. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích tăng cao cùng những bằng chứng được công bố trong hồ sơ Epstein khi đó dường như đã buộc Thủ tướng Anh ra quyết định cách chức Mandelson.

"Với các thông tin mới được công bố, gồm email viết bởi ông Mandelson, Thủ tướng Starmer đã ra lệnh bãi nhiệm ông ấy khỏi cương vị Đại sứ Anh tại Mỹ. Những email này cho thấy mối quan hệ sâu rộng của ông Mandelson với Epstein, khác hoàn toàn những gì chúng tôi biết về ông ấy khi bổ nhiệm", Bộ Ngoại giao Anh cho biết khi đó.

Nhưng tác động từ hồ sơ Epstein với chính phủ Anh chưa dừng lại. Ngày 9/2, chánh văn phòng thủ tướng Anh Morgan McSweeney xin từ chức và "nhận toàn bộ trách nhiệm" vì đưa ra lời khuyên dẫn đến quyết định bổ nhiệm nhân sự sai lầm của Thủ tướng Starmer.

"Mandelson đã làm tổn hại đến Công đảng, đất nước và niềm tin của công chúng", McSweeney nói.

Đơn từ chức của McSweeney là không đủ để xoa dịu các thành viên Công đảng lẫn phe đối lập, vì họ cho rằng Thủ tướng Starmer mới là người ra quyết định cuối cùng. Nó còn làm dấy lên câu hỏi về năng lực phán đoán của ông Starmer, vì ông đã dành nhiều thời gian để bênh vực McSweeney ngay trước đó.

"McSweeney có thể giúp Thủ tướng kéo dài thời gian, nhưng đây vẫn là hồi kết", một nghị sĩ Công đảng nói với Reuters.

"Starmer phải chịu trách nhiệm cho quyết định tệ hại của chính ông ấy", lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cho biết. Nigel Farage, lãnh đạo đảng Cải cách nước Anh, tin rằng thời gian tại nhiệm của ông Starmer sẽ sớm kết thúc.

Sau McSweeney, giám đốc truyền thông văn phòng thủ tướng Anh Tim Allan cũng đã từ chức. Một số nguồn tin cho rằng thư ký nội các Chris Wormald sẽ sớm bị sa thải.

Thủ tướng Starmer tối 9/2 họp kín với các nghị sĩ Công đảng để ứng phó tình hình. Ông có bài phát biểu được phe ủng hộ mô tả là "nhiều cảm xúc", trả lời 44 câu hỏi và xin lỗi vì những tổn hại gây ra cho Công đảng. Nỗ lực này nhìn chung thành công, khi các bộ trưởng nội các lần lượt tuyên bố ủng hộ ông.

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ sứ mệnh mà tôi được trao để thay đổi đất nước này. Tôi sẽ không bao giờ quay lưng với những người mà tôi có trách nhiệm đấu tranh cho họ, và tôi sẽ không bao giờ quay lưng với đất nước mà tôi yêu quý", ông Starmer tuyên bố ngày 10/2.

Tỷ phú Jeffrey Epstein (trái) và cựu đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson. Ảnh: AFP

Giới chuyên gia cho rằng Thủ tướng Starmer đã tạm thời vượt qua đợt sóng lớn nhất, nhưng vị thế của ông đã trở nên lung lay, khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông và Công đảng đang ở mức thấp.

"Bất cứ chuyện gì xảy ra lúc này đều có thể châm mồi lửa và thiêu rụi mọi thứ", một nghị sĩ Công đảng nói. "Ông ấy chỉ có thể được nội các đồng loạt ủng hộ một lần mà thôi".

Công đảng đang kêu gọi Thủ tướng Starmer cải tổ đội ngũ, sau khi McSweeney và Allan rời đi. Họ cho rằng Thủ tướng Starmer nên trực tiếp dẫn dắt chính sách đối nội nhiều hơn, giống như cách ông làm với các vấn đề quốc tế, và đưa vào đội ngũ những quan chức tầm cỡ.

Những tổn thất từ bê bối hồ sơ Epstein đến Công đảng sẽ thể hiện rõ hơn khi Anh tổ chức bầu cử quốc hội bổ sung vào ngày 26/2 và Scotland bầu cử quốc hội vào tháng 5.

"Nếu Công đảng thất bại thảm hại, điều đó sẽ thổi bùng trở lại các lời kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức và nếu ông ấy từ chối, các đồng minh có thể sẽ lên tiếng", Tim Bale, giáo sư chính trị tại Đại học Queen Mary London, nói.

Như Tâm (Theo AFP, Politico, Al Jazeera)