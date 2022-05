Ho ra máu 20 năm vì mảnh xương heo nằm sâu trong phổi

TP HCMNgười đàn ông 50 tuổi, ho ra máu suốt 20 năm, đi nhiều bệnh viện chụp Xquang phổi vẫn không phát hiện dị vật do mảnh xương heo nằm khuất sau bóng tim.

Suốt 20 năm sau khi hóc xương, bệnh nhân ở Kiên Giang thường ho ra máu, ho khạc đàm, mủ, phải điều trị kháng sinh, kháng viêm nhiều đợt. Gần đây, người bệnh ho ra máu nhiều, chụp Xquang phổi dù không thấy dị vật nhưng ghi nhận tình trạng viêm phổi sau tắc nghẽn.

Bác sĩ một bệnh viện lớn tại TP HCM nghi ngờ dị vật, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cao cấp hơn là CT-Scan mới phát hiện dị vật trong phế quản.

Sau hai lần nội gọi gắp dị vật không thành công, ngày 25/5, bệnh nhân được giới thiệu sang Bệnh viện Chợ Rẫy gặp bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Khoa Nội soi, người có nhiều kinh nghiệm trong gắp những ca dị vật đường thở phức tạp.

Theo bác sĩ Thanh, đây là ca bệnh khó do mảnh xương nằm hơn 20 năm trong phổi, mọc rất nhiều mô hạt, xương sắc nhọn cắm chặt vào thành phế quản sâu. Trước khi gắp các bác sĩ phải xem xét kỹ, nếu xương cắm vào động mạch lớn thì khi kéo dị vật ra có thể khiến bệnh nhân tử vong. May mắn, hình ảnh trên phim CT ghi nhận mảnh xương không xâm lấn mạch máu lớn, có thể nội soi gắp dị vật.

Do mảnh xương nằm vị trí khó, không xác định rõ ràng hình dạng nên đến động tác thứ 4, bác sĩ mới tách được phần đầu xương ra khỏi khối mô hạt và thành phế quản. "Mảnh xương rất to, kích thước 5x7 cm, rất dày, lại nằm lâu năm nên mức độ nguy hiểm tăng hơn rất nhiều so với những trường hợp xương nhỏ và mới phát hiện", bác sĩ Thanh phân tích.

Sau gắp, bệnh nhân hồi phục tốt, không còn ho ra máu.

Mảnh xương với cạnh sắc nhọn được gắp ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

22 năm làm lĩnh vực nội soi phổi, đây là ca bệnh dị vật bị bỏ quên lâu nhất mà bà Thanh tiếp nhận. Trước đây, bác sĩ từng gặp trường hợp hạt hồng xiêm nằm trong phổi 10 năm hay dị vật nắp bút bi 7 năm.

Theo bác sĩ, những trường hợp dị vật làm tắc nghẽn đường thở thì biến chứng sớm, dễ phát hiện sớm. Một số trường hợp dị vật rơi vào phổi, nằm yên một góc thì sau đó sẽ bớt phản xạ co thắt, ho nên dễ bỏ quên. Nhiều người ho dai dẳng, điều trị hen suyễn, các bệnh về phổi ở nhiều nơi vẫn không thuyên giảm, sau đó nội soi mới phát hiện dị vật trong phổi.

Có những trường hợp đến lúc bác sĩ phát hiện, dị vật đã nằm trong phổi vài năm, gây biến chứng nặng nề như viêm phổi tái phát nhiều lần, ho kéo dài, giãn phế quản gây ho ra máu, áp xe phổi, xẹp phổi...

Bác sĩ khuyến cáo mọi người tránh cười nói, đùa giỡn khi ăn uống, cẩn thận khi ăn món súp có hầm xương để phòng tránh hóc dị vật. Cần cảnh giác với hội chứng xâm nhập, khi đang ăn đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái, nghĩ ngay đến khả năng dị vật lọt vào đường thở và đến bệnh viện để kiểm tra, xử trí kịp thời.

Lê Phương