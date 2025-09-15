Hồ Quang Hiếu đón dâu phong cách miệt vườn

Không gian tại nhà gái trang trí theo phong cách miệt vườn với lá dừa, trái cây làm chủ đạo. "Cuộc sống vợ tôi trước đây gắn với sông nước miền Tây nên muốn ngày vui cũng gần gũi, đơn giản", Hồ Quang Hiếu nói.