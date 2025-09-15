Hồ Quang Hiếu đón dâu phong cách miệt vườn

Lễ rước dâu của Hồ Quang Hiếu. Video: Nhân vật cung cấp
Ca sĩ và Tuệ Như làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Sau khi kết hôn, vợ anh lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng. Họ đón con trai đầu lòng đầu năm nay.
Chú rể Hồ Quang Hiếu bế con trai, bé Hin, tám tháng tuổi, khi làm lễ đón vợ về nhà. Anh và người thân đi từ TP HCM đến Cà Mau để rước dâu.
Chú rể Hồ Quang Hiếu bế con trai, bé Hin, tám tháng tuổi, khi làm lễ đón vợ về nhà. Anh và người thân đi từ TP HCM đến Cà Mau để rước dâu.
Khoảng 10h, đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái, lần lượt trao sính lễ gồm cau trầu, rượu, bánh trái.
Khoảng 10h, đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái, lần lượt trao sính lễ gồm cau trầu, rượu, bánh trái.
Cô dâu Tuệ Như diện áo dài phong cách truyền thống thập niên 1980 với sắc đỏ. Khoảng một năm trước, vợ ca sĩ lên kế hoạch cưới và chọn ý tưởng tái hiện lễ rước dâu của bố mẹ cô ngày xưa.
Cô dâu Tuệ Như diện áo dài phong cách truyền thống thập niên 1980 với sắc đỏ. Khoảng một năm trước, vợ ca sĩ lên kế hoạch cưới và chọn ý tưởng tái hiện lễ rước dâu của bố mẹ cô ngày xưa.
Đôi uyên ương ra chào họ hàng hai bên, nhận quà cưới.
Đôi uyên ương ra chào họ hàng hai bên, nhận quà cưới.
Cô dâu cho biết được mẹ chồng (trái) yêu thương, chỉ bảo nên cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc vun vén hạnh phúc gia đình.
Cô dâu cho biết được mẹ chồng (trái) yêu thương, chỉ bảo nên cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc vun vén hạnh phúc gia đình.
Không gian tại nhà gái trang trí theo phong cách miệt vườn với lá dừa, trái cây làm chủ đạo. "Cuộc sống vợ tôi trước đây gắn với sông nước miền Tây nên muốn ngày vui cũng gần gũi, đơn giản", Hồ Quang Hiếu nói.
Không gian tại nhà gái trang trí theo phong cách miệt vườn với lá dừa, trái cây làm chủ đạo. "Cuộc sống vợ tôi trước đây gắn với sông nước miền Tây nên muốn ngày vui cũng gần gũi, đơn giản", Hồ Quang Hiếu nói.
Sau buổi lễ, cô dâu, chú rể lái xe máy dạo khắp con đường quê ghi lại hình ảnh kỷ niệm.
Họ sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9 tại một resort ở TP HCM, dự kiến có khoảng 80 khách mời.
Sau buổi lễ, cô dâu, chú rể lái xe máy dạo khắp con đường quê ghi lại hình ảnh kỷ niệm.
Họ sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9 tại một resort ở TP HCM, dự kiến có khoảng 80 khách mời.
Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.
Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.
Hậu trường chụp ảnh cưới của vợ chồng Hồ Quang Hiếu. Video: Nhân vật cung cấp
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp