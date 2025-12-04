Hồ Ngọc Hà và loạt fashionista lăng xê quần legging giữ nhiệt

Theo WWW, quần legging là một trong những kiểu quần phổ biến của Thu Đông 2025. Năm nay, nhiều thương hiệu cải tiến, phát triển dòng legging giữ nhiệt với lớp lót nỉ, bông, có thể mặc trong thời tiết dưới 10 độ C. Nhiều hãng còn tung ra hai dòng - ấm và siêu ấm - với độ dày và chất bông khác nhau.