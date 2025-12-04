Hồ Ngọc Hà và loạt fashionista lăng xê quần legging giữ nhiệt

Hôm 29/11, Hà Hồ chia sẻ ảnh trong chuyến đi New York. Cô dùng quần legging giữ nhiệt hai lớp dày, kết hợp áo len, sneakers và mũ lưỡi trai theo phong cách năng động. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chi Pu cũng lựa chọn một chiếc quần bó sát để giữ ấm, phối áo khoác da lộn lót lông cừu khi đi chơi ở Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong chuyến đi chơi châu Âu, Lệ Quyên chọn hai mẫu quần đen và trắng để tiện phối bốt cao cổ và áo khoác lông thú, thể hiện vẻ sang trọng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo WWW, quần legging là một trong những kiểu quần phổ biến của Thu Đông 2025. Năm nay, nhiều thương hiệu cải tiến, phát triển dòng legging giữ nhiệt với lớp lót nỉ, bông, có thể mặc trong thời tiết dưới 10 độ C. Nhiều hãng còn tung ra hai dòng - ấm và siêu ấm - với độ dày và chất bông khác nhau.
Từng thịnh hành trong thập niên 1980, legging hiện nay được thiết kế trông tinh tế và thanh lịch hơn, có thể mặc đi làm. Với độ co giãn linh hoạt, ôm vừa vặn cơ thể, thiết kế được nhiều người ưa chuộng vì thoải mái, tiện lợi và giữ ấm hiệu quả.
Ngoài sao Việt, nhiều fashionista trên thế giới cũng lựa chọn món đồ vào mùa lạnh, trong đó có Yoyo Cao. Người đẹp đến từ Singapore kết hợp quần đen với giày trắng và áo cardigan đồng điệu, nhấn bằng áo khoác da lộn màu nâu. Ảnh: Instagram Yoyo Cao
Blogger Anastasia Shepelevich từ St.Petersburg diện quần cùng blazer trắng và giày mũi nhọn theo phong cách đơn sắc, thể hiện vẻ thanh lịch. Ảnh: Instagram Shepelevich
Một trong những bí quyết mặc đẹp với loại quần này là sử dụng áo có độ rộng vừa phải và dài qua hông.
Một fashionista phối chúng với bốt và áo khoác ngắn, tạo thành trang phục công sở gọn gàng và bắt mắt.
Legging và "giày xấu" có thể đi cùng nhau, tạo nên bộ cánh dạo phố phóng khoáng.
Một cô gái diện cả bộ màu xám với cardigan, nhấn bằng giày bệt và túi trắng.
Ngoài blazer, áo khoác da, áo cape, bạn có thể mặc quần legging với áo trench coat để tạo vẻ thanh lịch.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest