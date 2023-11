Hồ Ngọc Hà: 'Tôi sẽ không làm đám cưới'

Hồ Ngọc Hà cho biết sẽ không làm đám cưới sau bảy năm gắn bó Kim Lý bởi không thích điều gì quá trọn vẹn.

Cặp sao cùng hai con - Lisa và Leon - lần đầu cùng quay MV gia đình, sẽ ra mắt tối 16/11. Dịp này, ca sĩ nói về cuộc sống hôn nhân.

Hà Hồ, 39 tuổi, quê Quảng Bình, khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor.

Năm 2017, ca sĩ hẹn hò diễn viên Kim Lý sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa. Cô còn có một con trai riêng 13 tuổi (tên thân mật là Subeo, tiếng Anh là Henry).

Kim Lý, 40 tuổi, có bố người Việt và mẹ người Thụy Điển, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại đại học Stockholm năm 2009. Năm 2011, anh chuyển đến Toronto theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên và nhà sản xuất. Năm 2014, Kim Lý về nước đóng phim Hương Ga, đạo diễn Cường Ngô, Trương Ngọc Ánh sản xuất. Năm 2016, Kim Lý sản xuất và thủ vai chính cùng Thái Hòa trong phim Vệ sĩ Sài Gòn.

