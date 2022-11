Hồ Ngọc Hà: 'Tình yêu của Kim Lý thay đổi con người tôi'

Có lần gây gổ, Hà Hồ bảo chồng "anh đi đi", nhưng Kim Lý luôn kiên nhẫn ở bên, giúp cô hiểu và trân trọng tình yêu.

Liveshow Love songs của Hồ Ngọc Hà diễn ra tối 13/11, tại khuôn viên ngoài trời của một khách sạn trung tâm Đà Lạt. Dưới cơn mưa phùn, tiết trời se lạnh, ca sĩ thể hiện những bàn hit suốt 18 năm ca hát.

Như các kỳ Love songs trước, Hồ Ngọc Hà không mời MC mà tự dẫn dắt tiết mục. Bằng chuỗi tình ca, cô tái hiện chân dung chính mình, kể từ những ngây ngô, bốc đồng thuở mới yêu đến một Hồ Ngọc Hà trưởng thành hơn trong hiện tại. Khi giới thiệu liên khúc Mascara (Duy Khang) - Lặng thầm một tình yêu (Thanh Bùi), ca sĩ xin phép khán giả được dành tặng riêng cho ông xã - diễn viên Kim Lý, cũng tham dự đêm nhạc.

Hồ Ngọc Hà hát "Love songs" trong đêm mưa Đà Lạt. Ảnh: T Production

Cô cho biết nhờ tình yêu của Kim Lý, con người, tính cách hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Ngày xưa, cô kiêu ngạo, bất cần trong tình cảm. Một giai đoạn khi yêu, cô thường muốn người khác phải tự đoán ý mình. Nhiều người tình cũ từng chia tay vì không chịu được tính ngang bướng của cô.

"Kim Lý thì khác. Những lần gây gổ, tôi bảo 'Anh đi đi', anh vẫn ở đó, chờ cơn giận của tôi đi qua. Anh thường gọi tôi là 'drama queen', vì cách tôi hay phức tạp hóa mọi chuyện. Anh giúp tôi nhận ra, khi yêu hãy nuốt đi những hờn giận, đừng thách đố, làm khó nhau. Nhờ đó, tôi biết trân trọng tình yêu hơn", Hà Hồ nói. Trước khi hát ca khúc, cô nhìn thẳng Kim Lý nói: "This song is for you" (Bài hát này em dành tặng cho anh).

Nhiều ca khúc Hà Hồ hát trong chương trình cũng ghi dấu kỷ niệm về những mối tình đi qua đời cô. Khi thể hiện liên khúc Đêm nghe tiếng mưa - Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Yêu thương mong manh, cô nhớ giai đoạn đầu vào nghề, được bạn trai cũ - nhạc sĩ Đức Trí dẫn dắt. Có lần chở cô trên xe máy, Đức Trí lẩm nhẩm vu vơ một điệu nhạc, vội nói cô lấy điện thoại "cục gạch" để ghi âm lại. Khi cả hai đến phòng thu, bài hát Đêm nghe tiếng mưa ra đời, hoàn chỉnh về ca từ lẫn giai điệu.

Hồ Ngọc Hà hát liên khúc 'Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Đêm nghe tiếng mưa' tối 13/11 Hồ Ngọc Hà hát liên khúc Đức Trí - "Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Đêm nghe tiếng mưa" tối 13/11. Video: Mai Nhật

Sau này, ca khúc là một trong những bản hit của Hà Hồ được đông đảo khán giả yêu mến. Ca sĩ cho biết khi cả hai chia tay và làm bạn, cô luôn nghĩ về người yêu cũ với sự biết ơn. "Những bài hát của anh Đức Trí, tôi có thể hát suốt sự nghiệp với cả một niềm tự hào", cô nói.

Suốt hai giờ, Hồ Ngọc Hà hát live 25 ca khúc cùng cách làm chủ sân khấu. Cùng nhạc sĩ Hoài Sa, cô kết hợp các bản hit thành dạng liên khúc. Ở 1-2 tiết mục đầu, ca sĩ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh nên cách xử lý ca khúc có phần bấp bênh. Sau khi giọng hát được "làm nóng", cô thoải mái phô diễn những nốt ngân cao (belting) ở các điệp khúc của bài Anh đừng quên (Vicky Nhung), Đã sai từ lúc đầu (Nguyễn Minh Cường)... Có lúc, cô tung tẩy trên tiếng đàn piano của Hoài Sa, phiêu theo điệu jazz trong liên nhạc Pháp lời Việt Khi mình yêu - Những lời mê hoặc.

Ở những đoạn xuống trầm, bỏ nhỏ, cô thể hiện tròn trịa mà không bị dàn nhạc lấn lướt, Càng về cuối, giọng hát ca sĩ càng ổn định. Vừa dứt bài hát, cô liền trò chuyện cùng khán giả mà không bị hụt hơi, thở dốc. Khi thể hiện bài cuối - Rồi một ngày mình nói về tình yêu (Châu Đăng Khoa), chất giọng cô vẫn vang, sáng dù bản phối đòi hỏi ca sĩ phải lên quãng cao liên tục.

Hồ Ngọc Hà hát liên khúc Nguyễn Hồng Thuận tối 13/11 Hồ Ngọc Hà hát liên khúc "Một lần cuối thôi - Hãy nói với em - Sao ta lặng em" (Nguyễn Hồng Thuận). Video: Mai Nhật

Vài hôm trước diễn, Hồ Ngọc Hà lo ngại sức khỏe xuống dốc do bị ốm, thậm chí nghĩ đến ý định hủy show. Thấy đông đảo khán giả thu xếp công việc đến Đà Lạt, nhiều người từ Mỹ trở về chỉ xem show của cô, Hà Hồ vẫn quyết định tổ chức. Ngoài ra, cô xem đêm nhạc là cơ hội để chứng minh phong độ. Lúc vào nghề, cô vấp phải những chất vấn về giọng hát. Đến nay, cô vẫn bị một lượng lớn khán giả hoài nghi năng lực. "Tôi biết ơn những hoài nghi ấy, chúng giúp tôi không bị ru ngủ. Tôi không phải là người hát hay nhất, nhiều fan nhất, nhưng tôi tin mình là người chăm chỉ nhất", ca sĩ nói.

Thiết kế mỹ thuật giúp giọng hát Hồ Ngọc Hà thăng hoa hơn trong show diễn. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D mapping. Hình ảnh rừng lá phong rơi, chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian, thành phố về đêm... được khắc họa lãng mạn trên nền kiến trúc khách sạn 100 năm tuổi.

Hồ Ngọc Hà và Ngọc Mai - ca sĩ khách mời duy nhất - song ca "Càng trưởng thành, càng cô đơn - Gửi người yêu cũ" (Nguyễn Hồng Thuận). Ảnh: T Production

Đa số khán giả nán lại cổ vũ Hồ Ngọc Hà dù trời về đêm càng lạnh. Thúy Uyên - 33 tuổi, từ Hà Nội vào Đà Lạt - cho biết chị cùng nhóm bạn thân săn vé từ một tháng trước. Nhóm chị canh sớm nhưng vé bán khá chạy nên bị hụt các vị trí đẹp, phải ngồi khá xa sân khấu. Dù vậy, chị thỏa mãn vì ca sĩ hát dốc lòng trong từng tiết mục. Chị Uyên nói: "Sau ngần ấy năm, Hà vẫn là giọng hát tôi yêu từ thời sinh viên. Chỉ khác là, giờ cô ấy không còn đau khổ trong tình cảm mà đã có hạnh phúc êm ấm bên chồng và các con". Sau liveshow ở Đà Lạt, Hồ Ngọc Hà tiếp tục tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng.

Mai Nhật