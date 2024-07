Hồ Ngọc Hà nhận bằng kỷ lục

Dự án "Love Songs" của Hồ Ngọc Hà được trao kỷ lục là thương hiệu nhạc Việt có nhiều sản phẩm đa thể loại nhất.

Ca sĩ được trao bằng và huy hiệu từ Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) trong Gathering Night - sự kiện kỷ niệm 20 năm ca hát, tối 30/7 tại TP HCM. Theo đại diện đơn vị trao quyết định, Love Songs là thương hiệu âm nhạc của nghệ sĩ Việt có nhiều sản phẩm đa thể loại nhất, với 11 liveshow, bốn album, một phim tư liệu, ba DVD và 10 video ghi hình trong studio.

Hồ Ngọc Hà nhận bằng và quyết định xác lập kỷ lục, tối 30/7. Ảnh: Thành Luân

Hồ Ngọc Hà cho biết 20 năm là cột mốc đánh dấu chặng đường ca hát nhiều thăng trầm của cô. "Những năm qua, tôi nhận được nhiều tình thương từ mọi người và cả những lời chê bai. Tôi chọn cách không bao giờ buông xuôi, nghe những điều cần nghe và từ chối đối mặt những điều tiêu cực không cần thiết", cô cho biết.

Love Songs được Hồ Ngọc Hà khởi động từ năm 2009 với một album tuyển tập ca khúc ballad. Năm 2016, ca sĩ lần đầu tổ chức liveshow với loạt tình khúc, khán giả chủ yếu là đồng nghiệp, bạn bè thân quen. Tại đó, cô thăng hoa với ban nhạc, trút tâm sự qua các sáng tác của Đức Trí, Nguyễn Hồng Thuận, Thái Thịnh.

Hồ Ngọc Hà hát hit "Tìm lại giấc mơ" tại "Love Songs" Đà Nẵng 2023 Hồ Ngọc Hà cùng khán giả hòa giọng khi hát hit "Tìm lại giấc mơ" tại "Love Songs" Đà Nẵng 2023. Video: T Production

Năm 2020, cô thu album Càng trưởng thành càng cô đơn, thực hiện chuỗi đêm nhạc trực tuyến, phim tài liệu. Đĩa nhạc gồm 10 bài hát với phiên bản vật lý lẫn nhạc số, có nhiều bản hit như Cự tuyệt, Cạn dòng nước mắt. Năm 2022, cô cùng đạo diễn Trần Thành Trung - cộng sự thân thiết - tổ chức concert tại Đà Lạt, lần đầu kết hợp mô hình âm nhạc và du lịch, với sự góp mặt của hơn 1.000 khán giả. Tháng 6/2023, ca sĩ làm show tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng, thu hút gần 2.000 người xem.

Chồng Hồ Ngọc Hà - diễn viên Kim Lý - chúc mừng vợ trong sự kiện. Ảnh: Thành Luân

Sắp tới, cô tổ chức loạt mini-show phòng trà tại Hà Nội - ngày 10/8, TP HCM - 16/8 và Đà Lạt (Lâm Đồng) - ngày 31/8. Ca sĩ lên kế hoạch làm phim tư liệu cuộc đời cô, lần đầu bộc bạch về những giai đoạn gặp khủng hoảng. Hồ Ngọc Hà còn ra mắt series ghi hình các chuyến thiện nguyện ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Nội và TP HCM.

Cuối năm, cô sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc ở Công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Đức), tái hiện các bản hit sôi động, với sự góp mặt của nhiều DJ và một số ca sĩ trẻ từ show Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự kiện dự kiến kéo dài 5-6 giờ, kết hợp triển lãm metaverse.

Ca sĩ 40 tuổi, quê Quảng Bình, khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất, gây ấn tượng với chất giọng lạ. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí cùng loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu. Khi hợp tác với Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM.

Ngoài ca hát, Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.

Mai Nhật