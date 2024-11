Hồ Ngọc Hà: 'Kim Lý chăm con để tôi yên tâm làm việc'

Hồ Ngọc Hà cho biết diễn viên Kim Lý không áp lực định kiến "ở rể", cùng cô chăm sóc cha mẹ và ba người con.

Dịp ra mắt MV mới - Cây đèn thần, Hồ Ngọc Hà nói về sự đồng hành của bạn đời, cách anh thay cô chăm sóc các con để cô tập trung phát triển công việc ca hát.

Hồ Ngọc Hà: 'Kim Lý hạnh phúc khi ở rể nhà tôi' Video: Mai Nhật - Minh Nhật

Ca sĩ, 40 tuổi, quê Quảng Bình, khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên âm nhạc. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí cùng loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu. Khi hợp tác với Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM.

Ngoài ca hát, Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt 2012, X-Factor 2014, The Face 2016, The New Mentor 2023. Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên Lisa và Leon, cô còn có con trai riêng là bé Henry.

