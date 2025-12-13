Hồ Ngọc Hà cùng Gigi Hương Giang làm mới hit 'Cô đơn trên sofa'

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi cùng học trò Gigi Hương Giang thể hiện bản hit "Cô đơn trên sofa" theo màu sắc rumba.

Tiết mục "Cô đơn trên sofa" (sáng tác: Tăng Duy Tân) của Hồ Ngọc Hà, Gigi Hương Giang.

Màn song ca diễn ra trong đêm nhạc The Records 5 của Hương Giang, hôm 12/12 tại TP HCM. Khác phong cách dance sôi động của bản gốc, nhạc phẩm được phối khí lại với tiết tấu chậm rãi cùng trống và bộ gõ. Hồ Ngọc Hà và Hương Giang cùng chia câu, bè phối, nâng đỡ cho nhau ở đoạn cao trào. Tiết mục nhận được lời khen từ đông đảo khán giả, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Facebook, TikTok.

Trong show kỷ niệm chặng đường ca hát, Gigi Hương Giang nói lời tri ân Hồ Ngọc Hà - một trong những người dìu dắt cô vào nghề khi thi The Voice 2012. Sau cuộc thi, thấy đàn em hội đủ tố chất để nổi tiếng như sắc vóc, giọng hát, ca sĩ từng khuyên Hương Giang ở lại TP HCM để lập nghiệp. Tuy nhiên, cô lại chọn về Hà Nội để được ở gần người yêu. Lúc đó, Hồ Ngọc Hà giận nhưng tôn trọng quyết định của học trò.

Gigi Hương Giang cho biết từng có khoảng thời gian lao đao, muốn gác lại nghề hát để làm công việc khác. Hồ Ngọc Hà truyền cảm hứng cho cô trở lại sân khấu. Một lần đi xem đêm nhạc Love songs của ca sĩ, Hương Giang nhận ra đam mê âm nhạc vẫn "cháy" trong con người cô. "Chị Hà đã giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, biết yêu thương bản thân và theo đuổi giấc mơ đến cùng", ca sĩ nói.

Hồ Ngọc Hà làm khách mời trong show của học trò. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ Ngọc Hà, 41 tuổi, quê Quảng Bình (cũ), khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí cùng loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu. Khi hợp tác với Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM.

Năm 2022, Hồ Ngọc Hà ra mắt MV Cô đơn trên sofa. Bài hát là một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của cô, đạt gần 40 triệu lượt xem trên YouTube, nhiều ca sĩ cover như Trung Quân, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Tùng Dương.

MV "Cô đơn trên sofa" - Hồ Ngọc Hà MV "Cô đơn trên sofa". Video: YouTube Hồ Ngọc Hà Official

Ngoài ca hát, Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh là Lisa, Leon.

Gigi Hương Giang, 35 tuổi, tên thật là Nguyễn Hương Giang, từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu do Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên. Cô được biết đến qua bản cover Người lạ ơi và một số ca khúc như Anh đưa em đi, Quay lưng là hai thế giới, Khi người con gái cô đơn.

