Hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ kê khai, nộp thuế ra sao?

Hộ, cá nhân có doanh thu cho thuê nhà từ 500 triệu đồng một năm trở xuống sẽ không phải nộp thuế, trên ngưỡng này họ sẽ kê khai nộp theo kỳ hoặc từng lần phát sinh.

Ông Võ Văn Sơn, chủ một hộ cho thuê phòng trọ tại TP HCM, cho biết gia đình ông đang kinh doanh 10 phòng trọ, giá thuê 1 triệu đồng một phòng mỗi tháng. Tổng doanh thu khoảng 10 triệu đồng một tháng, tương đương 120 triệu một năm. "Tôi có phải nộp thuế với mức doanh thu như vậy hay không, và thủ tục thế nào?", ông Sơn đặt vấn đề tại một hội thảo hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế diễn ra tuần trước.

Trước đây, với mức thu này, ông Sơn thuộc diện phải nộp thuế do vượt ngưỡng quy định cũ (100 triệu đồng). Tuy nhiên, theo chính sách thuế mới áp dụng với hộ kinh doanh từ năm nay, ngưỡng chịu thuế được nâng lên 500 triệu đồng một năm, tức là ông Sơn không còn phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu nhập cá nhân.

Theo quy định, cho thuê phòng trọ được xếp vào nhóm hoạt động cho thuê tài sản (không gồm dịch vụ lưu trú). Đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết với doanh thu cho thuê phòng trọ 120 triệu đồng một năm, hộ, cá nhân kinh doanh chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thu nhập cá nhân với hoạt động cho thuê bất động sản.

Tuy nhiên, họ sẽ phải thông báo doanh thu thực tế năm 2026 với cơ quan thuế hai lần, theo dự thảo Nghị định về chính sách thuế và quản lý thuế với hộ kinh doanh. Cụ thể, lần 1 thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, hạn chậm nhất 31/7; lần 2 là thông báo doanh thu 6 tháng cuối năm, trước 31/1/2027.

Từ 2027, họ chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế trước ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo. Thông báo này có thể gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Một nhà trọ treo biển cho thuê tại Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, họ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, VAT. Trong đó, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (doanh thu - 500 triệu đồng) x thuế suất 5%. Còn thuế VAT = doanh thu x thuế suất 5%.

Chẳng hạn, cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà trọ là 600 triệu đồng một năm, thuế thu nhập họ phải nộp là 5 triệu đồng và 30 triệu thuế VAT. Tổng số tiền thuế hộ này phải nộp là 35 triệu đồng.

Theo quy định, người cho thuê nhà không bắt buộc phải thành lập hộ kinh doanh nhưng phải đăng ký mã số thuế và kê khai nộp tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê. Họ có thể chọn kê khai doanh thu theo năm dương lịch khi cho thuê tài sản.

Về thủ tục khai thuế, người cho thuê cần chuẩn bị hồ sơ (tờ khai thuế, phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng, bản sao hợp đồng kèm giấy ủy quyền...) để kê khai theo năm hoặc từng lần phát sinh. Trường hợp theo năm, giấy tờ cần được nộp chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo. Với kê khai theo lần phát sinh, hồ sơ cần nộp chậm nhất ngày thứ 10 kể từ thời điểm cho thuê.

Người cho thuê nhà có thể nộp trực tiếp hồ sơ hoặc gửi chuyển phát nhanh, online tới cơ quan thuế.

Với doanh nghiệp thuê nhà, họ cần lưu lại hồ sơ (hợp đồng thuê, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, căn cước công dân của cá nhân cho thuê...). Tiền nhà từ 5 triệu đồng trở lên sẽ buộc phải chuyển khoản. Nếu hợp đồng quy định doanh nghiệp nộp thuế thay cho chủ nhà, nội dung này phải được ghi rõ trong hợp đồng. Khi đó, doanh nghiệp sẽ thay chủ nhà thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Phương Dung