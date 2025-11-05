Họ hàng không còn giục lấy chồng khi biết tôi mua nhà 3 tỷ đồng

Khi có tài sản, tôi không còn bị người khác hỏi chuyện chồng con.

Mỗi năm lễ tết, đám giỗ ở quê rất áp lực vì họ hàng, người thân hỏi chuyện chồng con. Từ bé tôi đã có tính độc lập, không thích nhờ vả. Tôi đi làm, tích góp được nửa tiền, vay thêm mua căn hộ 3 tỷ đồng ở ngoại ô.

Tôi không định cho ai ở quê biết, nhưng mấy đứa em họ đang học đại học ở thành phố có qua chơi, thế là bố mẹ chúng biết. Đợt giỗ vừa rồi chẳng thấy ai quan tâm đến chuyện chồng con của tôi nữa mà chỉ quan tâm nhà mua ở đâu, hôm nào lên chơi, thu nhập chắc khá...

Tôi muốn nói với nhiều bạn có ý định mua nhà trước rồi kết hôn biết rằng thật ra chẳng ai để ý chuyện kết hôn hay không kết hôn của bạn đâu, hãy ráng làm việc, tiết kiệm, nâng cao thu nhập, khi có tài sản lớn, người khác sẽ chuyển sự chú ý của họ.

Thật đúng như một lần tôi từng nghe một người bạn nói: "Ở quê, phụ nữ chưa chồng là đề tài bàn tán. Nhưng nếu có nhà, có xe, họ lại bảo: 'Con bé đó giỏi ghê'".



Tôi chỉ có chút chạnh lòng, là dường như sự tôn trọng ấy thường đến muộn, sau khi ta có thành tựu cụ thể nào đó. Khi bạn có tài sản, có năng lực tự lập, người khác sẽ thôi áp đặt chuẩn mực hôn nhân lên bạn. Họ sẽ chuyển mối quan tâm từ chuyện "khi nào lấy chồng" sang "làm sao con bé đó làm được thế".

Tôi cũng thấy rằng nhiều người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, đang chịu áp lực tương tự. Áp lực từ những câu hỏi tưởng vô hại, từ cái nhìn thương hại của người thân, từ quan niệm rằng hạnh phúc của một người phụ nữ chỉ có thể được đo bằng hôn nhân. Nhưng thật ra, chẳng ai sống thay ai được.

Nếu bạn đang cảm thấy bị áp lực giống tôi đã trải qua, vì những câu hỏi đó, hãy tạm gác chúng sang một bên và tập trung làm tốt điều mình có thể làm. Làm việc, tiết kiệm, học hỏi, đầu tư cho bản thân, đó mới là cách bạn giành lại quyền định nghĩa cuộc sống của mình.

Thảo Trang