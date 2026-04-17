Hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được xuất hóa đơn điện tử

Cục Thuế khẳng định các hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng một năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử.

Gần đây, một số cơ quan thuế địa phương thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng một năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, trường hợp tiếp tục sử dụng sẽ bị xác định là "không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định".

Tại thông cáo báo chí ngày 17/4, Cục Thuế khẳng định cơ quan thuế địa phương không được yêu cầu các hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng một năm phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu họ có nhu cầu và hóa đơn hợp pháp.

"Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục dùng, không phải thông báo bổ sung với cơ quan thuế", thông cáo nêu.

Hoá đơn được nhân viên in ra tại một điểm bán hàng. Ảnh: Phương Dung

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử của nhóm hộ kinh doanh này. Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp, các cơ quan này phải thu hồi, hủy bỏ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Hiện, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Hộ có quy mô nhỏ, doanh thu thấp - gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu trở xuống - không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Song, cơ quan thuế cho rằng việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp giao dịch với người mua, doanh nghiệp, tổ chức được minh bạch, chuyên nghiệp. Thực tế, các hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng.

"Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức", cơ quan quản lý thuế cho biết.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến cuối 2025 cả nước có 3-4 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 2 triệu hộ khai thuế ổn định. Năm ngoái, số thu thuế từ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ. Còn giai đoạn 2022-2025, cả nước có khoảng từ 3-4 triệu hộ kinh doanh. Trong đó, hơn 2 triệu hộ khai thuế ổn định, chiếm khoảng 2% tổng thu ngân sách nhà nước.

Phương Dung