HLV Vũ Tiến Thành bò vào sân khi HAGL thoát thua

Gia LaiGiám đốc kỹ thuật CLB HAGL thua cược học trò và phải bò vào sân khi trung vệ Đinh Quang Kiệt gỡ hoà 1-1 trong trận đấu Thanh Hoá ở V-League, ngày 9/11.

Phút 90+10, từ quả đá phạt vào vòng cấm, trung vệ Đinh Quang Kiệt rướn người đệm bóng vào góc gần tung lưới Thanh Hóa, giúp HAGL thoát thua ở vòng 11 V-League 2025-2026.

Trong khi các cầu thủ và CĐV nhà ăn mừng, ở khu kỹ thuật, ông Thành có hành động lạ khi bò bằng hai tay và hai chân vào sân. Chia sẻ với VnExpress, ông Thành cho biết, ông hay "trách" Quang Kiệt về việc chưa ghi được bàn nào dù có thể hình cao to, trong khi người chơi cùng vị trí trung vệ là Jairo đã lập công dù thấp bé hơn.

"Vì vậy, tôi cược vui với Kiệt là nếu cậu ấy ghi bàn, tôi sẽ bò quanh sân để ăn mừng. Và lần này, tôi đã thực hiện lời nói của mình", ông Thành cho hay.

HLV Vũ Tiến Thành bò khi trung vệ cao gần 2 m ghi bàn Tình huống gỡ hoà 1-1 của Quang Kiệt và pha ăn mừng của GĐKT Vũ Tiến Thành.

Quang Kiệt năm nay 18 tuổi, quê Vũng Tàu, trưởng thành từ lò trẻ HAGL. Mùa trước, trung vệ cao 1,98 m là phương án dự bị cho Phạm Lý Đức, ít được thi đấu. Nhưng mùa này, anh đã góp mặt cả 10 trận của HAGL, được đánh giá cao bởi lối chơi lăn xả, quyết liệt.

Kiệt trước đây được tuyển vào nhờ thể hình cao lớn, và lúc đầu được đào tạo thi đấu ở vị trí tiền đạo. Nhưng sau khi về làm việc ở HAGL, ông Thành đã chuyển cầu thủ này sang vị trí trung vệ. "Kiệt có chỉ số nhanh nhạy cao, tư duy tốt. Cậu ấy có thể là của hiếm của bóng đá Việt Nam", Giám đốc kỹ thuật HAGL nhận xét. "Mùa trước, khi Lý Đức chấn thương, chúng tôi đã cho Quang Kiệt thi đấu ngay. Mùa này khi Đức rời đi, Kiệt lập tức được đá trung vệ và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ".

Đinh Quang Kiệt mừng bàn gỡ 1-1 cho HAGL trước Thanh Hoá vòng 11 V-League 2025-2026, tối 9/11 trên sân Pleiku. Ảnh: VPF

Nhờ thể hiện tốt, Kiệt được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á. Sau đó, anh được bổ sung cho đội tuyển thi đấu hai trận giao hữu gặp Nam Định và Công an Hà Nội. Mới đây, Kiệt tiếp tục được gọi lên đội U23 chuẩn bị cho giải giao hữu tại Trung Quốc và SEA Games 33.

Ông Thành cho rằng, Kiệt có thể còn thiếu kinh nghiệm vì còn non trẻ nhưng việc được thi đấu ở cấp độ V-League, đối đầu với những tiền đạo ngoại cao lớn sẽ giúp anh trưởng thành nhanh chóng. "Tại HAGL, bầu Đức đào tạo tới 150 cầu thủ ở các tuyến. Mục tiêu của HAGL là đào tạo bóng đá trẻ, khoa học thể thao. Nên khi một cầu thủ nào trưởng thành, nếu muốn đi CLB khác, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện ra đi để cầu thủ trẻ khác lên thay thế", ông Thành nói.

Sau 11 vòng, HAGL đang đứng áp chót bảng với 8 điểm với một trận thắng, 5 hoà và 4 thua. Tuy nhiên, đội bóng phố núi còn một trận chưa đấu với Công an Hà Nội. Sau khi V-League tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung dài ngày của ĐTQG và U23 Việt Nam, V-League sẽ trở lại bằng trận HAGL - CAHN ngày 18/12.

Đức Đồng