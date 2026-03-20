HLV tuyển Malaysia than 'mất tất cả' trước trận Việt Nam

MalaysiaTrước trận đấu Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2026, HLV Peter Cklamovski thừa nhận Malaysia phải chịu nhiều áp lực và phải làm lại từ đầu sau án phạt của AFC.

Từ vị trí dẫn đầu bảng F, Malaysia bị đánh tụt xuống thứ hai với cách biệt 6 điểm kém Việt Nam. Họ bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài.

HLV Peter Cklamovski và các học trò vì vậy không còn hy vọng dự vòng chung kết Asian Cup 2027, bất chấp kết quả của chuyến làm khách đến sân Thiên Trường ngày 31/3. "Tất cả những gì chúng tôi có đều phải trả lại sau án phạt. Giờ chúng tôi phải làm lại từ đầu", HLV Cklamovski nói với báo Malysia Harian Metro ngày 20/3.

Cùng ngày, tờ New Straits Times giật tít: "Cklamovski 'mất tất cả' dù không thua trận nào".

HLV Peter Cklamovski trong trận Malaysia thắng Nepal 1-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur ngày 18/11/2025. Ảnh: MalaysiaNT

Cklamovski đến Malaysia từ tháng 12/2024. Ông sở hữu lý lịch đáng chú ý khi từng làm trợ lý ở đội tuyển Australia giai đoạn 2014-2017, với thành tích vô địch Asian Cup 2015 và dự World Cup 2014. Dẫn dắt đội tuyển Australia khi đó là Ange Postecoglu, người cầm quân ở Tottenham, Celtic hay Nottingham Forest.

Dưới sự dẫn dắt của Cklamovski, Malaysia trình diễn lối chơi kỷ luật và áp dụng nhiều thông tin hơn trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Lối chơi ấy được bổ trợ lớn từ việc nhập tịch 7 cầu thủ, sau này được xác định là gian lận hồ sơ, gồm Hector Hevel (gốc Hà Lan), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), Joao Figueireido (Brazil), Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado (Argentina).

Hồi tháng 1, Cklamovski cho rằng việc Malaysia bị trừ điểm là không công bằng. "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu điều này xảy ra", ông nói với Astro Arena khi đó. "FIFA và AFC đã xác nhận các cầu thủ được phép thi đấu. Chính phủ Malaysia cũng công nhận quốc tịch. Nếu không, tôi đã loại họ ngay từ đầu".

Phản ứng của Cklamovski không thể tác động vào những phán quyết sau đó của các cơ quan quản lý bóng đá, từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới, Tòa Trọng tài Thể thao đến AFC. Những thành tích như bất bại 8 trận với 7 chiến thắng trong năm 2025, hay lần đầu giúp Malaysia hạ Việt Nam sau 11 năm, chỉ còn là dĩ vãng, sau những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

Dù mục tiêu lớn nhất thất bại, Cklamovski không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc ông sẽ rời đội tuyển Malaysia. Thay vào đó, ông quyết tâm xây dựng lại nền bóng đá. "Chúng ta phải nghĩ đến sự phát triển trong nước, về các cầu thủ trẻ và xây dựng nền tảng vững chắc", HLV 48 tuổi cho hay.

Cklamovski đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, trong đó có 10 cầu thủ mang dòng máu lai và 3 gốc nước ngoài hoàn toàn. Đội tuyển sẽ tập trung tại Kuala Lumpur ngày 23/3, rồi sang Bangkok ở Thái Lan để tập luyện trước khi đến Việt Nam ngày 27/3.

Một số chuyên gia và cựu cầu thủ bóng đá Malaysia cũng cổ vũ thầy trò Cklamovski "không được buông xuôi khi tái đấu Việt Nam". Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Datuk Jamal Nasir cũng chỉ trích việc tập luyện tại Thái Lan, cho rằng công tác chuẩn bị của LĐBĐ Malaysia là "kém cỏi và lãng phí".

Trung Thu