Chuyên gia Malaysia: 'Không được buông xuôi khi tái đấu Việt Nam'

MalaysiaChuyến làm khách trước Việt Nam chỉ còn mang tính thủ tục nhưng được xem là cơ hội để Malaysia gỡ gạc thể diện sau khi mất vé dự Asian Cup 2027, theo chuyên gia Zulakbal Abdul Karim.

Malaysia bị xử thua 0-3 ở trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu liên quan vụ gian lận nhập tịch. Từ dẫn đầu bảng F, họ tụt xuống thứ hai, kém Việt Nam 6 điểm trong khi chỉ còn một trận.

Giấc mơ dự Asian Cup lần thứ hai liên tiếp của Malaysia do đó tan vỡ, khiến trận gặp Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 chỉ còn mang tính thủ tục. Tuy nhiên, chuyên gia Zulakbal Abdul Karim cho rằng đây vẫn là bài kiểm tra lớn về bản lĩnh của thầy trò HLV Peter Cklamovski.

Các cầu thủ Malaysia tập luyện tại sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur vào ngày 17/11/2025, một ngày trước trận thắng Nepal 1-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: MalaysiaNT

"Tôi tin rằng Việt Nam đang chờ trên sân nhà để tiếp tục trừng phạt Malaysia bằng một chiến thắng đậm", Zulakbal nói với báo Malaysia New Straits Times ngày 18/3. "Malaysia cần đáp trả. Các cầu thủ phải thi đấu vì niềm tự hào dân tộc. Mọi thứ đang chống lại họ nên càng cần nỗ lực hết mình để có cái kết vẻ vang".

Vị chuyên gia này thừa nhận đây là thời điểm tồi tệ nhất trong 100 năm lịch sử LĐBĐ Malaysia (FAM). Bóng đen bao phủ gần nhất là năm 1990, với đại án hối lộ ở giải VĐQG Malaysia. Những phán quyết từ FIFA, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) và LĐBĐ châu Á (AFC) khiến nền bóng đá tụt lùi, và càng làm gia tăng sự phẫn nộ của người hâm mộ.

Zulakbal khẳng định các cầu thủ được triệu tập sắp tới không có lỗi, nhưng vẫn sẽ phải gánh chịu sự kỳ thị chung dành cho đội tuyển. "Đây có lẽ là thử thách lớn nhất. Nhưng tôi xem đây là cơ hội để cầu thủ thể hiện hết khả năng. Một trận đấu tốt có thể mang lại những cơ hội tốt hơn trong tương lai", ông cho hay.

Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim là chuyên gia bóng đá nổi tiếng người Malaysia, hiện là giảng viên cao cấp tại Đại học Sư phạm Sultan Idris (UPSI). Ông được biết đến rộng rãi trong khu vực Đông Nam Á nhờ những phân tích chuyên môn sắc sảo về bóng đá Malaysia và các đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan.

Joao Figueiredo (số 14), Rodrigo Holgado (19), Facundo Garces (3), Jon Irazabal (5), Hector Hevel (13) trong đội hình xuất phát của Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Mainstand

Bê bối của Malaysia nổ ra vào tháng 9/2025, khi Ủy ban kỷ luật FIFA xác định họ sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ ngoại quốc. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Các cầu thủ này đều thi đấu ở trận thắng Việt Nam 4-0 vào ngày 10/6/2025 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước đó ba tháng, Hevel thi đấu trong trận thắng Nepal 2-0, cũng là chi tiết khiến chuyên gia Zulakbal cảm thấy tiếc nuối. Nếu không, Malaysia vẫn còn cơ hội trong trận đấu sắp tới với Việt Nam.

"Chúng ta có thể thắng Nepal mà không cần bất kỳ ai trong nhóm cầu thủ nhập tịch. Đó là một tính toán sai lầm ở ĐTQG", Zulakbal cho biết. "Hành trình đã kết thúc, nhưng đây là bài học để không đi đường tắt. Tôi hy vọng rằng sự liêm chính sẽ được coi trọng hơn ở bóng đá Malaysia trong tương lai".

Tính đến nay, Malaysia đã chịu nhiều án phạt từ vụ gian lận nhập tịch. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc. Đây là án kỷ luật nặng nhất mà bóng đá Malaysia từng hứng chịu.

FAM đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử thua Malaysia 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên.

FAM và các cầu thủ sau đó đệ đơn lên CAS, nhưng cũng bị bác bỏ hầu hết kháng cáo. Điều này được xem là căn cứ để AFC đưa ra án phạt hôm qua.

Trung Thu