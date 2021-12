HLV Tuchel lo cho cầu thủ Chelsea

AnhSau trận Wolves tối 19/12, HLV Thomas Tuchel chỉ trích Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì bắt Chelsea thi đấu trong khi có bảy ca mắc Covid-19.

"Chúng ta đang rất mạo hiểm với sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ. Chelsea có thể sống sót trong một trận đấu, nhưng cuối cùng sẽ phải trả giá. Mà có lẽ Chelsea đang phải trả giá rồi", ông nói sau trận hòa 0-0 trên sân của Wolves ở vòng 18. "Tình hình hiện nay không an toàn. Chúng ta nói về việc bảo vệ cầu thủ và một môi trường thi đấu an toàn, nhưng như thế này thì không an toàn".

Tuchel đứng bên ngoài đường biên trận Chelsea hòa Wolves ở Ngoại hạng Anh tối 19/12. Ảnh: EPA.

Trước trận Wolves, Chelsea thông báo có bảy ca nhiễm Covid-19, trong đó có Romelu Lukaku, Timo Werner hay Callum Hudson-Odoi. Tuy nhiên, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh không cho hoãn trận đấu.

Cộng với việc Kai Havertz và Jorginho chấn thương, HLV Tuchel phải xếp Christian Pulisic đá cao nhất trên hàng công, với sự hỗ trợ của Mason Mount và Hakim Ziyech. Đội hình chắp vá của Chelsea không thể tạo sự khác biệt, và nhiều lúc còn bị Wolves dồn ép, trước khi hòa 0-0.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Chelsea có thêm các ca nhiễm Covid-19", HLV Tuchel nói thêm. "Làm thế nào ngăn được khi chúng tôi ngồi trên xe cùng nhau và ăn tối cùng nhau. Chúng tôi đã phải vật lộn với việc chuẩn bị. Tôi không quan tâm lắm đến các trận tiếp theo. Tôi chỉ quan tâm đến các cuộc xét nghiệm và sức khỏe cầu thủ".

Wolves - Chelsea là một trong bốn trận tổ chức thi đấu bất chấp Covid-19 đang hoành hành ở Anh. Đây là lần thứ hai liên tiếp Chelsea bị cầm chân tại Ngoại hạng Anh, sau trận hòa Everton 1-1. Tính xa hơn, họ chỉ thắng một (3-2 trước Leeds), hòa hai và thua một trong bốn trận gần nhất. Chelsea vẫn đứng thứ ba với 38 điểm, nhưng để đầu bảng Man City nới rộng khoảng cách lên sáu điểm.

Ngày 22/12, đoàn quân của Tuchel sẽ làm khách của Brentford tại tứ kết Cup Liên Đoàn, trước khi gặp Aston Villa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh ngày 26/12.

Thanh Quý (theo Daily Mail)