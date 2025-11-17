HLV Tuchel chấn chỉnh Bellingham

AlbaniaHLV tuyển Anh Thomas Tuchel đề cao tính chấp hành mệnh lệnh của các cầu thủ trong đội bóng, sau khi Jude Bellingham phản ứng vì bị thay ra ở trận thắng Albania.

Trận thắng Albania ở vòng loại World Cup 2026 tối 16/11 là lần đầu Bellingham được đá chính cho tuyển Anh kể từ tháng 6. Phút 84, khi tỷ số đã là 2-0 cho đội khách, anh được rút khỏi sân. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid - người đã nhận một thẻ vàng trước đó - tỏ rõ sự bực bội, giơ hai tay ra hiệu về phía băng ghế huấn luyện để phản đối.

"Jude phải chấp nhận", HLV Tuchel nói sau trận đấu trên sân Kombetare. "Đồng đội (Morgan Rogers) đang chờ ở đường biên, vì vậy cậu ấy phải chấp hành, tôn trọng và tiếp tục rời sân. Với những cầu thủ giàu tinh thần thi đấu và tranh đua như Jude, họ không bao giờ thích bị thay ra. Nhưng, lời tôi nói là cuối cùng. Đã là tập thể thì phải đề cao chuẩn mực, trình độ, thái độ, sự cam kết và tôn trọng lẫn nhau. Khi có đồng đội đang chờ ngoài sân, quyết định vẫn là không đổi chỉ vì ai đó vung tay phản ứng".

Bellingham mang vẻ thất vọng sau khi phải rời sân trong trận Anh thắng Albania ở vòng loại World Cup 2026, diễn ra trên sân Kombetare, Tirana ngày 16/11/2025. Ảnh: BBC

Trước trận, Tuchel cho biết sẽ nói chuyện với các học trò về việc tránh nhận bất kỳ thẻ đỏ không cần thiết nào. Vì vậy, quyết định rút Bellingham khỏi sân có thể là để ngăn ngừa nguy cơ cầu thủ này nhận thêm một thẻ phạt, dẫn tới bị treo giò ở giai đoạn đầu World Cup 2026.

"Tôi sẽ xem xét lại, tôi thấy Jude không vui, nhưng chẳng ai thích chuyện bị thay ra cả", nhà cầm quân người Đức nói thêm. "Tôi không muốn làm lớn chuyện. Rogers cũng không vui vẻ gì khi phải ngồi dự bị, cậu ấy cũng hoàn toàn xứng đáng được ra sân, góp mặt trong mọi trận đấu. Jude cũng đã bị nhận một thẻ vàng và chúng tôi đã quyết định ngay trước bàn thứ hai, một khi đã quyết thì không thay đổi".

Bellingham là một trong 7 sự thay đổi mà Tuchel tiến hành cho trận vòng loại cuối cùng của "Tam Sư". Tiền vệ 22 tuổi đã có màn trình diễn xuất sắc ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Anh chạm bóng bốn lần trong vùng cấm đối phương (thuộc nhóm cao nhất trên sân), tạo ra hai cơ hội cho đồng đội (cùng xếp thứ hai), thực hiện 26 đường chuyền vào một phần ba cuối sân (nhiều nhất), có ba nỗ lực rê dắt bóng (cùng dẫn đầu), tham gia vào 12 pha tranh chấp tay đôi (nhiều thứ hai) và thắng 7 pha trong số này (nhiều nhất).

Thời điểm phải rời sân, dù không vui, nhưng tiền vệ này vẫn bắt tay Tuchel. Trước đây, HLV 52 tuổi từng lỡ lời miêu tả những phản ứng gay gắt của Bellingham trên sân với trọng tài và các đối thủ là "ghê tởm", dù sau đó phải công khai xin lỗi.

Trên đài BBC, cựu hậu vệ tuyển Anh Stephen Warnock bình luận về thái độ của Bellingham là "phải phép". "Có lẽ một số đồng đội đã nhắc cậu ấy, Dan Burn đã bước đến chỗ cậu ấy, Phil Foden cũng thế", Warnock nhận xét. "Họ trông thấy vẻ mặt khó chịu của Jude và họ biết nếu cậu ấy làm điều gì đó ngu ngốc, sẽ có chuyện lớn. Với Tuchel, yếu tố tôn trọng luôn là mấu chốt. Jude cần chấp nhận thực tế rằng nếu tuyển Anh muốn vô địch World Cup, đôi khi một cầu thủ sẽ có lúc phải đóng một vai trò thứ yếu, không thể lúc nào cũng được ra sân trọn vẹn".

Conor Coady, người từng cùng Bellingham góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2022, cho rằng sâu thẳm bên trong, khi mọi việc lắng xuống, cựu tiền vệ Dortmund sẽ biết Tuchel đã có quyết định đúng đắn. "Sau trận, Jude sẽ biết việc mình phải rời sân là hợp lý", Coady nói với 5 Live. "Jude đã bỏ lỡ đợt tập trung trước, cũng như biết Rogers đang đạt phong độ cao. Thế nên, cậu ấy muốn ra sân nhiều nhất có thể để HLV thấy rằng mình là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển. Tôi nghĩ cậu ấy đang cố gắng thể hiện để tranh suất với Rogers".

Báo Anh The Guardian thì không ngần ngại phê bình thái độ của Bellingham, cho rằng nếu muốn giành lại vị trí trong đội hình, anh sẽ phải khôn ngoan hơn, bỏ đi những hành động vô nghĩa, những phản ứng giận dỗi không cần thiết, vì đó không khác gì sự thách thức đối với quyền lực của Tuchel.

Hà Phương (theo BBC và Guardian)