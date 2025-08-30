HLV Tuchel xin lỗi Bellingham vì lỡ lời

AnhHLV tuyển Anh Thomas Tuchel hối hận vì từng lỡ lời miêu tả hành vi trên sân của Jude Bellingham là "gớm ghiếc" khi trả lời phỏng vấn hồi tháng 6.

Tại buổi công bố danh sách đội hình tuyển Anh cho các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia, Tuchel trực tiếp đề cập đến phát ngôn từng gây bão dư luận của ông về Bellingham. Ông nói: "Tôi đã vô tình sử dụng từ này. Tôi muốn làm rõ rằng không có thông điệp hay ý đồ ẩn sau nào cả. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về những tiêu đề mà tôi đã gây ra. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người phiền lòng".

Tuchel trong họp báo ở sân Wembley, London, Anh ngày 29/8/2025. Ảnh: Reuters

Tuchel cũng tiết lộ rằng đã liên lạc ngay với Bellingham sau khi những phát ngôn của ông trở thành tâm điểm của truyền thông. HLV người Đức cho biết ông và Bellingham đã giải quyết ổn thỏa vụ việc, dù không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ hiện tại giữa hai người hay nội dung cuộc trò chuyện.

"Tôi đủ kinh nghiệm để biết mình phải làm tốt hơn", nhà cầm quân người Đức giải thích thêm. "Tôi nghĩ mình đáng lẽ được thông cảm hơn một chút vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi. Phát ngôn đó được đưa ra vào sáng hôm sau trận thua, khi tôi thiếu ngủ và trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Tôi đã dùng sai từ. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn dùng từ đó và đã gây ra hiểu lầm".

Vụ việc diễn ra cách đây hơn hai tháng, trong buổi phỏng vấn với đài phát thanh Anh talkSPORT sau trận thua giao hữu trước Senegal, Tuchel bấy giờ một mặt đã ca ngợi "ngọn lửa" chiến đấu và khát khao chiến thắng của Bellingham, mặt khác lại nói rằng mẹ của mình đôi khi thấy hành vi trên sân của ngôi sao Real Madrid là "gớm ghiếc".

Trận gặp Senegal ngày đó, Bellingham gỡ hòa 2-2 ở phút 85 nhưng không được công nhận, vì VAR xác định đã có lỗi dùng tay chơi bóng trước đó của Levi Colwill. Tình huống này cộng thêm việc đội nhà thủng lưới ở phút bù giờ và thua 1-3 khiến Bellingham không kiềm chế được cơn giận. Anh trút thịnh nộ lên quả bóng, đạp đổ thùng nước và hùng hổ đôi co với nữ trọng tài chính Stephanie Frappart, trước khi đội trưởng Harry Kane can ngăn.

Danh sách tuyển Anh lần này được rút gọn xuống còn 24 cầu thủ – so với 26 người thông thường – với bất ngờ lớn là việc Trent Alexander-Arnold không được triệu tập. Bellingham cũng vắng mặt do phải nghỉ thi đấu đến tháng 10 vì phẫu thuật vai.

Hà Phương tổng hợp