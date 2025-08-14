HLV Tottenham: 'Ca mổ thành công nhưng bệnh nhân chết'

ItalyHLV Thomas Frank tiếc nuối khi Tottenham chơi xuất sắc, dẫn trước cả trong thời gian thi đấu chính thức lẫn loạt 11m nhưng vẫn thua PSG ở trận tranh Siêu Cup châu Âu.

"Chúng tôi phải làm điều gì đó khác biệt trước PSG, nên đây giống như một ca phẫu thuật đặc biệt", Frank nói sau trận đấu trên sân Bluenergy, Udinese ngày 13/8. "Về mặt y học, ca mổ thành công nhưng bệnh nhân chết, nên cuối cùng không tốt. Chúng tôi rất gần chiến thắng, nhưng có lẽ cần tập thêm sút penalty để thắng trong một trận chung kết".

HLV Thomas Frank bước qua danh hiệu Siêu Cup châu Âu, sau khi Tottenham thua ngược PSG trên sân Bluenergy, Italy ngày 13/8. Ảnh: UEFA

Frank đã tiến sát danh hiệu ngay trận đầu dẫn dắt Tottenham. Trận này, đại diện Ngoại hạng Anh dẫn 2-0 đến phút 84 nhờ công hai trung vệ Micky van de Ven và Cristian Romero. Nhưng trong 10 phút cuối, hai cầu thủ vào sân thay người là Lee Kang-in và Goncalo Ramos lần lượt ghi bàn, giúp PSG quân bình tỷ số 2-2 và đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Tại đây, tiền vệ Vitinha giúp Tottenham dẫn trước. Nhưng sau đó, Micky van de Ven và Mathys Tel liên tiếp đá hỏng, khiến "Gà trống" thua ngược 2-4 và lỡ lần đầu đoạt Siêu Cup châu Âu.

Frank cho rằng nếu chỉ tính kết quả hòa 2-2 sau 90 phút, Tottenham có thể hài lòng. Nhà cầm quân người Đan Mạch nhấn mạnh tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ là điều tuyệt vời, tin rằng đây là nền tảng quan trọng cho mùa giải.

HLV Luis Enrique mừng danh hiệu cùng các học trò. Ảnh: PSG

Trong khi đó, HLV Luis Enrique thừa nhận PSG đạt phong độ thấp hơn và may mắn thắng ngược Tottenham. "Trong 80 phút, chúng tôi không xứng đáng với chiếc Cup này", ông nói. "Tottenham xứng đáng thắng vì họ đang đạt phong độ cao hơn, đã tập luyện sáu tuần, còn chúng tôi mới chỉ tập được sáu ngày. Đôi khi bóng đá thật bất công, và chúng tôi rất may mắn ghi được hai bàn trong 10 phút cuối".

Enrique cho biết PSG không đạt phong độ đỉnh cao vì chưa có nhiều thời gian chuẩn bị sau khi dự FIFA Club World Cup và thua Chelsea 0-3 ở chung kết trên đất Mỹ cách đây một tháng. Nhà cầm quân Tây Ban Nha nhấn mạnh tinh thần kiên cường của các học trò và sự cổ vũ từ khán giả, xem chiến thắng ngược dòng như phép màu.

"Ngay từ phút đầu, các cầu thủ không có thời gian suy nghĩ trước khi chuyền bóng, nhiều đường chuyền thiếu chính xác. Rất khó để chơi đúng cách khi bạn không tập luyện đủ", Enrique cho biết.

Cuối tuần này, Tottenham tiếp tân binh ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh còn PSG làm khách của Nantes ở vòng một Ligue 1.

Hồng Duy tổng hợp