HLV Slot thừa nhận mùa giải khắc nghiệt nhất sự nghiệp

AnhHLV Arne Slot thừa nhận đang trải qua mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp, khi Liverpool tụt xuống thứ sáu Ngoại hạng Anh.

"Khó khăn nhất, không phải bàn cãi", Slot nói hôm 10/2 tại họp báo trước trận gặp Sunderland ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi đây có phải mùa giải thử thách nhất sự nghiệp hay không. "Trước đây, các đội bóng tôi dẫn dắt hầu như chỉ có những điều tích cực. Tôi thậm chí chưa từng thua hai trận liên tiếp. Mùa này là ngoại lệ, với tôi và cả các cầu thủ".

HLV Arne Slot (trái) phản ứng trong trận Liverpool thua Man City 1-2 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 8/2/2026. Ảnh: Reuters

Slot bắt đầu sự nghiệp cầm quân ở Cambuur, trước khi chuyển sang AZ Alkmaar và Feyenoord. Với ba CLB Hà Lan, nhà cầm quân 45 tuổi đều giành tỷ lệ thắng ít nhất 55%. Slot từng đưa Feyenoord vào chung kết Conference League 2021-2022, vô địch Hà Lan 2022-2023 và giành Cup Hà Lan 2023-2024.

Kế nhiệm Jurgen Klopp từ hè 2024, Slot giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa giải đầu tiên. Nhưng sang mùa này, dù bỏ ra hơn 600 triệu USD để tăng cường lực lượng, Liverpool lại sa sút. Trước vòng 26, họ đứng thứ sáu với 39 điểm, kém Chelsea bốn điểm và Man Utd năm điểm.

Theo Slot, các trụ cột Liverpool không quen với việc hòa và thua nhiều như hiện tại. "Mùa trước, chúng tôi luôn làm được điều gì đó đặc biệt. Mùa này khác hẳn, dù cơ hội để tạo nên điều đặc biệt vẫn còn", nhà cầm quân người Hà Lan nói.

Trong bối cảnh Man Utd và Chelsea khởi sắc dưới thời HLV mới, Slot hiểu rằng con đường vào top 4 ngày càng hẹp. "Muốn san bằng cách biệt 4, 5 điểm với nhóm trên, bạn phải thắng rất nhiều trận - điều chúng tôi chưa làm được mùa này. Vì thế, Liverpool phải tiến gần tới sự hoàn hảo", ông nhấn mạnh.

Liverpool tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi thua ngược Man City 1-2 ngay tại Anfield cuối tuần qua. "7 phút trước khi hết trận gặp Man City, chúng tôi nghĩ mình chỉ kém họ 5 điểm. 5 phút sau, khoảng cách đã là 11 điểm", Slot nói, đồng thời khẳng định việc không giành vé Champions League sẽ là thất bại.

Liverpool sẽ làm khách của Sunderland hôm nay mà không có Dominik Szoboszlai, người nhận thẻ đỏ gây tranh cãi ở cuối trận gặp Man City vì kéo ngã Erling Haaland. Nhưng Slot lại bảo vệ quyết định của trọng tài. "Tôi thất vọng vì mất Szoboszlai ở trận tới, nhưng trọng tài đã làm đúng theo luật. Có thể điều đó không đẹp với bóng đá, nhưng họ phải tuân thủ luật", HLV 47 tuổi cho biết.

Dominik Szoboszlai nhận thẻ đỏ cuối trận thua Man City. Ảnh: AFP

Trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher tỏ ra bi quan về khả năng giành vé Champions League của đội bóng cũ. "Tôi không nghĩ Liverpool sẽ vào được nhóm dự Champions League", ông bình luận. "Họ cần một cú bứt phá rất lớn, trong khi các đội xếp trên đều đang có phong độ cao. Khoảng cách hiện tại là có thể san lấp, nhưng Liverpool sẽ phải làm rất tốt ở hai đấu trường Cup để cứu vãn mùa giải".

Theo Carragher, vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở sự ổn định. "Dù Slot làm gì, đội hình này vẫn không tạo được cảm giác chắc chắn. Họ hiếm khi kiểm soát thế trận, và nếu tiếp tục đá theo cách hiện tại, tôi không thấy họ có thể vào top 5", cựu trung vệ 48 tuổi cho biết.

Trái ngược với người đồng nghiệp, Gary Neville tỏ ra lạc quan hơn, dù thừa nhận Liverpool đang đối mặt nhiều dấu hỏi. "Khoảng cách 4 điểm với top 5 không phải quá lớn, mùa giải vẫn còn dài và họ vẫn phải gặp nhiều đối thủ trực tiếp", Neville nói trên podcast cá nhân.

Theo Neville, chuyến làm khách trên sân Sunderland sẽ là phép thử quan trọng. "Nếu Liverpool thực sự muốn chứng minh họ vẫn đủ sức dự Champions League, hãy thắng Sunderland một cách thuyết phục, chơi chuyên nghiệp và giữ sạch lưới", cựu hậu vệ Man Utd nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports)