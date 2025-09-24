Tiền đạo Liverpool ghi bàn ấn định chiến thắng rồi nhận thẻ đỏ

AnhTiền đạo Hugo Ekitike nhận thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng bàn ấn định tỷ số, khi Liverpool thắng Southampton 2-1 ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Người hâm mộ tại Anfield hôm 23/8 trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Họ vỡ òa khi chứng kiến bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak ghi bàn đầu tiên, rồi thất vọng khi Wataru Endo mắc lỗi khiến Liverpool bị gỡ hòa.

Hugo Ekitike cởi áo ăn mừng bàn ấn đinh tỷ số...

Rồi nhận thẻ đỏ trong trận Liverpool thắng Southampton 2-1 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 23/9/2025. Ảnh: Reuters

Cao trào được đẩy lên ở phút 85, khi nhà vô địch Euro 2020 Federico Chiesa phá bẫy việt vị, đón đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà. Tiền vệ người Italy không dứt điểm trong thế đối mặt, mà chuyền ngang cho Hugo Ekitike đệm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Tiền đạo người Pháp bùng nổ cảm xúc và quên mình đã phải nhận thẻ vàng. Anh cởi áo ăn mừng và giơ cao hướng về khán đài, tái hiện màn ăn mừng kinh điển của Lionel Messi trong trận Barca thắng Real Madrid ở La Liga năm 2017.

Ekitike, vì thế, nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu và sẽ vắng mặt trận tiếp theo gặp Crystal Palace ở vòng sáu Ngoại hạng Anh ngày 27/9. Sau trận, HLV Arne Slot chỉ trích học trò nhận thẻ đỏ "không cần thiết và ngu ngốc".

Hồng Duy