HLV Slot: 'Liverpool thắng bằng vũ khí mạnh nhất của Atletico'

AnhHLV Arne Slot ca ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của Liverpool trong chiến thắng 3-2 trước Atletico ở lượt đấu mở màn Champions League 2025-2026.

"Nếu muốn đánh bại đội bóng có tinh thần lỳ lợm như Atletico, bạn phải dùng chính thứ vũ khí đó để hạ gục họ. Toàn đội đã thể hiện tâm lý thi đấu tuyệt vời, và ngày hôm nay, chúng tôi đã thắng bằng điểm mạnh nhất của họ", HLV Slot nói sau trận đấu ngày 17/9. "Dù bị gỡ hòa khi trận đấu còn 10 phút, các cầu thủ vẫn gia tăng sức ép liên tục để ghi bàn".

Tại Anfield, chủ nhà dẫn Atletico 2-0 chỉ sau sáu phút bóng lăn nhờ các pha lập công của Andy Robertson và Mohamed Salah. Tuy nhiên, cú đúp từ Marco Llorente đưa trận đấu về thế cân bằng. Dù vậy, cú đánh đầu thành bàn của Virgil van Dijk vào phút 90+2 mang về thắng lợi chung cuộc cho Liverpool.

HLV Slot mừng chiến thắng của Liverpool, trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh hôm 17/9. Ảnh: Reuters

Kết quả giúp đội bóng vùng Merseyside duy trì thành tích toàn thắng trên các đấu trường mùa này. Đặc biệt hơn, cả năm trận đã qua, họ đều ghi các bàn thắng quyết định từ phút 83 trở đi. Gần nhất là pha lập công ở phút 90+5 của Salah trong thắng lợi 1-0 trước Burnley tại vòng bốn Ngoại hạng Anh.

"Liverpool đã cho thấy phẩm chất của mình, dù chúng tôi nên làm mọi thứ dễ dàng hơn", HLV Slot nói thêm. "Trong hiệp một khi dẫn 2-0, chúng tôi có vài cơ hội thuận lợi để ghi bàn thứ ba. Rồi sang hiệp hai khi dẫn 2-1, chúng tôi đưa bóng vào cột dọc và có những thời điểm ở rất gần bàn thắng. Cách biệt một bàn luôn rất mong manh, và thực tế chúng tôi đã bị gỡ hòa".

Trong ngày sinh nhật tuổi 47, HLV Slot đã cho Alexander Isak ra mắt CĐV nhà khi điền tên anh vào đội hình xuất phát. Thương vụ chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh chơi 58 phút, trước khi nhường vị trí cho tân binh khác Hugo Ekitike. Nhận xét về màn trình diễn của Isak, chiến lược gia Hà Lan thừa nhận ông cảm thấy bất ngờ về cường độ hoạt động mà học trò thể hiện.

"Cậu ấy khá sung sức trong gần 60 phút, chứ không hề tỏ ra mệt mỏi sau 10 phút trên sân", HLV Slot khen Isak. "Thể trạng của cậu ấy tốt hơn tôi mong đợi, song người hâm mộ chưa nên kỳ vọng quá nhiều vào cậu ấy. Chúng tôi chơi ba trận một tuần, điều đó vẫn quá sức với Isak. Tôi nghĩ cậu ấy có thể đạt đẳng cấp cao nhất sau khoảng một đến hai tuần tập luyện nữa".

Vy Anh