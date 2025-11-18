HLV Sinner tiết lộ cách học hỏi từ 'Big 3'

Theo HLV Darren Cahill, học trò Jannik Sinner vươn lên trở thành tay vợt hàng đầu thế giới nhờ liên tục học hỏi từ các huyền thoại Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Sau khi Sinner giành ATP Finals năm thứ hai liên tiếp nhờ đánh bại Carlos Alcaraz ở chung kết hôm 16/11, HLV Cahill cho biết ông và học trò Italy đã cùng nhau nghiên cứu và học hỏi từ lối chơi cũng như phong cách sống của nhóm "Big 3".

"Giao bóng là thứ đầu tiên chúng tôi nghĩ đến việc cải thiện sau trận chung kết Mỹ Mở rộng thua Alcaraz", ông Cahill chia sẻ với Eurosport hôm 16/11. "Có một số vấn đề trong cú giao của Sinner, và đây là cú đánh quan trọng nhất trong quần vợt. Giao bóng là cú đánh duy nhất bạn có thể kiểm soát hoàn toàn. Trong bốn hoặc năm tuần liên tục, Sinner đã cải thiện nó với HLV Simone Vagnozzi, tìm lại nhịp điệu và tăng tỷ lệ giao bóng một".

HLV Cahill (phải) cùng đội ngũ chia vui với Sinner, sau trận chung kết ATP Finals trên sân Inalpi Arena, Turin, Italy tối 16/11. Ảnh: Reuters

Theo Cahill, bộ ba Federer, Nadal và Djokovic rất khó thua game giao nhờ khả năng kiểm soát toàn bộ cú giao bóng một và hai. Federer được xem như ông vua giao bóng, Nadal là bậc thầy giao bóng xoáy, còn Djokovic biến hóa khôn lường.

Khi trở lại mùa sân cứng trong nhà cuối năm, Sinner đã thống trị gần như toàn bộ game giao, chỉ thua một game trước Ben Shelton ở Paris Masters và một game trước Alcaraz tại chung kết ATP Finals. Bí quyết của Sinner là làm chậm lại tốc độ giao, nhưng tăng độ khó điểm rơi và tỷ lệ bóng một. "Chúng tôi muốn đưa quả bóng ra gần dây hơn, nhờ đó kiếm được nhiều điểm hơn khi đối thủ trả bóng lỗi", Cahill nói thêm.

"Đội vẫn đang cố gắng học từ Federer, Nadal, Djokovic", HLV người Australia nhấn mạnh. "Chúng tôi áp dụng tối đa những gì có thể học từ họ để gây áp lực cho đối thủ. Điều khiến Alcaraz và Sinner vượt trội là họ không cho bạn thở. Bạn phải vật lộn ngay cả với game giao của bạn, vì họ sẽ trả bóng lại liên tục với độ khó tăng dần. Như Federer ngày xưa, kết liễu game giao trong 40 giây rồi lập tức gây sức ép ở game trả giao sau đó".

Dù hài lòng với phong độ mà học trò thể hiện năm nay, HLV Cahill cho rằng Sinner vẫn còn những điều cần cải thiện. "Có thể thứ quần vợt đỉnh cao nhất của Sinner sẽ xảy ra vào năm cậu ấy 28, 29 tuổi", ông nói. "Việc lúc này của chúng tôi là đặt nền móng cho cậu ấy".

Về Alcaraz, HLV Cahill cho rằng tay vợt số một thế giới là một tài năng phi thường. Ông nói: "Thái độ của Alcaraz còn đáng trân trọng hơn cả trình độ xuất chúng của cậu ấy. Trong trận chung kết, khi Sinner đánh một cú dọc dây ghi điểm, cậu ấy nhìn về phía chúng tôi và mỉm cười. Hiếm có đối thủ nào thi đấu chuyên nghiệp mà làm vậy. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ Alcaraz".

Trong khi HLV Cahill ngưỡng mộ "Big 3", một HLV khác của Sinner là Simone Vagnozzi bất bình với Djokovic, người phản đối cách ATP và các tổ chức liên quan xử lý vụ doping của Jannik Sinner. Theo Djokovic, tay vợt 23 tuổi đã nhận ưu ái quá mức, khiến nhiều đồng nghiệp bất bình.

"Ý kiến chỉ trích là dạng kiến thức thấp nhất của con người", HLV Simone Vagnozzi viết trên trang Instagram tuần qua, ám chỉ Djokovic. "Dạng kiến thức cao nhất là sự đồng cảm. Nó đòi hỏi chúng ta phải gác cái tôi lại và sống trong thế giới của người khác".

Vy Anh