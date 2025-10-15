HLV Shin Tae-yong tức giận vì bị tố đánh, chửi cầu thủ Hàn Quốc

Hàn Quốc65 ngày của HLV Shin Tae-yong tại Ulsan Hyundai kết thúc sau những bất hòa trong nội bộ, dẫn đến bị cầu thủ "bẻ ghế".

HLV Shin nhậm chức ngày 5/8, với kỳ vọng vực dậy nhà đương kim vô địch K-League 1 Ulsan Hyundai. Tuy nhiên, đội chỉ thắng một, hòa ba và thua bốn nên chỉ đứng thứ 10 trong 12 đội và phải đá play-off trụ hạng. Đến ngày 9/10, Ulsan tuyên bố chấm dứt hợp tác với Shin vì thành tích kém cỏi.

Cuộc chia tay của đôi bên không đơn thuần là chuyên môn. Theo Đài truyền hình Hàn Quốc KBS, HLV sinh năm 1970 bị cáo buộc đi đánh golf trong các trận đấu ở sân khách, rồi hành hung và mắng chửi cầu thủ.

HLV Shin Tae-yong trước trận Ulsan Hyundai thắng Jeju United 1-0 ở K-League 1 năm 2025 trên sân Munsu, Hàn Quốc ngày 9/8/2025. Ảnh: Ulsan Hyundai

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Ulsan Kim Kwang-guk, người từ chức cùng với HLV Shin, cho biết vụ tranh cãi về đánh golf chỉ là vấn đề thứ yếu. "Ông ấy bị sa thải vì phong cách quản lý, bao gồm cả cách đối xử với các cầu thủ không phù hợp với định hướng của CLB", Kim cho hay.

Vị cựu CEO này cho biết nhận phản ánh từ các cầu thủ ngay sau buổi tập đầu. Khi xem lại video buổi tập, ông nhận thấy HLV Shin đã nói những câu biểu lộ sự thiếu tôn trọng, như "mấy cái thằng này". Theo ông Kim, đó là hành động của những HLV thế hệ cũ, CLB thấu hiểu nhưng hiện nay là vấn đề lớn và đã cảnh cáo HLV Shin.

"Chúng tôi nói với HLV không được làm thế nữa. Ông không được nói tục hay tiếp xúc cơ thể", ông Kim cho hay. "Sau đó, chúng tôi đã gửi văn bản chính thức đến HLV".

Ngoài ra, các cầu thủ đánh giá cách huấn luyện của Shin không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. "Một số cầu thủ đã hỏi tôi rằng, HLV Shin đang dạy cái quái gì vậy? Những điều ông ấy dạy chỉ dành cho cầu thủ trẻ và học sinh thôi", ông Kim cho biết.

Vì vậy, 65 ngày làm việc của HLV Shin bị đánh giá là giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử CLB từng 5 lần vô địch K-League 1. Nó cũng làm lu mờ danh tiếng của HLV từng giúp Seongnam FC vô địch Champions League châu Á năm 2010 (nay là AFC Champions League Elite – ACL Elite).

HLV Shin Tae-yong (phải) trao đổi với các cầu thủ trong buổi tập của Ulsan Hyundai vào tháng 8/2025. Ảnh: Ulsan Hyundai

HLV Shin Tae-yong tức giận trước những cáo buộc, cho rằng nhiều thứ đã bị phóng đại và sai sự thật. Ông cho biết triết lý của ông là "anh cả lãnh đạo" và "không bao giờ chửi thề hay hành hung cầu thủ". Ông dẫn chứng về việc khi còn làm việc ở Indonesia, cũng đùa giỡn và trêu chọc cầu thủ dù bất đồng ngôn ngữ, như một cách để làm thân.

Shin khẳng định cũng làm vậy khi mới đến Ulsan Hyundai vì thấy các cầu thủ hơi ngượng ngùng, và thừa nhận gọi cầu thủ là "mấy thằng nhóc" và véo tai họ trong buổi phỏng vấn với truyền thông CLB. Ông cho biết: "Tôi không hề có chút ác ý nào. Tôi chưa bao giờ chửi thề với bất kỳ ai trong phòng thay đồ, ngay cả sau trận thua đậm. Tôi chưa bao giờ bạo hành tinh thần ai. Nếu làm vậy, tôi sẽ không bao giờ huấn luyện nữa".

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc cho biết một cầu thủ đã báo cáo với CLB về việc bị HLV lăng mạ bằng lời nói, và anh ta cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy nhiên, khi ông hỏi, cầu thủ đó phủ nhận. Ông càng bất ngờ vì có mối quan hệ tốt với cầu thủ này, thường xuyên liên lạc chứ không chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật.

Về vụ golf, một cầu thủ đã chụp được túi đựng gậy đánh của HLV Shin trên xe buýt của đội, rồi báo cáo với lãnh đạo. Sau đó, bức ảnh bị rò rỉ trên truyền thông. HLV Shin cho biết bức ảnh được chụp vào cuối tháng 8, khi xe buýt của đội tiện đường về nhà ông ở Seongnam. Sau khi đến điểm hội quân, ông bảo con trai thứ hai đến lấy mang về nhà.

Bức ảnh chụp bộ gậy golf của HLV Shin bị lan truyền với thông tin rằng ông đi chơi trong lúc đội đi thi đấu trên sân khách.

Một tin đồn khác là mối bất hòa giữa HLV Shin Tae-yong và nhóm cầu thủ kỳ cựu. Khi tiếp quản đội, Shin nhận thấy một số cầu thủ kỳ cựu không đủ thể lực để thi đấu từ đầu, thậm chí không thể tăng tốc nhanh ở buổi tập. Ngoài ra, "luật U22" ở K-League 1 cũng buộc ông phải hy sinh một số cái tên. "Tôi không thể cứ đưa vào đội hình xuất phát vì họ là cầu thủ kỳ cựu. Nhưng tôi luôn đảm bảo họ có vị trí trong danh sách đăng ký thi đấu", Shin cho hay. "Khi không được thi đấu, họ bắt đầu oán giận và phàn nàn. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng để cảm xúc cá nhân chi phối".

Đỉnh điểm của việc này là khi đội bóng sang Trung Quốc để đấu Shanghai Shenhua (hòa 1-1) ở ACL Elite 2025-2026 vào ngày 1/10. Nhóm cầu thủ này là những người không chào HLV ở bữa sáng và trong buổi tập, khiến không khí trong đội căng thẳng. HLV Shin vì thế cho rằng đội bóng cần "sự xáo trộn lớn" để hướng tới tứ kết ACL Elite. Sau khi nghĩ lại, ông thừa nhận phát biểu đó "hơi thiển cận", nhưng vẫn cảm thấy tức giận vì không khí trong đội bị phá hỏng, và sự tôn trọng dành cho cựu binh cuối cùng được đền đáp bằng sự hỗn loạn.

Sau khi trở về Hàn Quốc, các cầu thủ tổ chức họp riêng. Một cựu binh nói "Ai nghĩ mình không thể làm việc với HLV thì giơ tay". Hầu hết cầu thủ đều giơ tay. Người này mang kết quả đến gặp CEO Kim Kwang-guk và tuyên bố không muốn tiếp tục làm việc với HLV Shin. Ở một góc khác, một cầu thủ đã thông báo sự việc với HLV trưởng. "Tôi xin lỗi. Tôi không còn gì để nói. Các cầu thủ lớn tuổi muốn thế, còn tôi không thể làm gì được", người này cho hay.

Đến ngày 8/10, tức một ngày trước khi CLB thông báo sa thải, CEO triệu tập cuộc họp và thông báo HLV Shin sẽ phải từ chức. Sau đó, ông định đến thông báo với các cầu thủ, nhưng tất cả đều đã biết quyết định của lãnh đạo. Điều này khiến cựu HLV tuyển Indonesia nổi giận, vì chuyện chỉ vài người biết được tiết lộ rộng rãi. CLB đáp lại rằng văn hóa của đội cởi mở và thường nói mọi thứ với các cầu thủ. HLV Shin cảm thấy suy sụp trước khi rời khỏi văn phòng.

"Tôi cảm thấy mình không có thực quyền", Shin cho hay. "Khi được bổ nhiệm, CEO đã đến gặp tôi ba lần và nói sẽ hỗ trợ hết mình và đáp ứng mọi yêu cầu. Nhưng ông ấy chỉ trao đổi với cầu thủ, không phải tôi".

Nhìn lại thất bại ở Ulsan, HLV Shin cho rằng nguyên nhân chính là đã thiếu hiểu biết về CLB. Ông cũng phủ nhận chiến thuật của mình lỗi thời và không hiệu quả ở K-League, chỉ ra thực tế là đã giúp Indonesia, đứng thứ 127 FIFA, đánh bại Arab Saudi và hòa Australia. Vấn đề là CLB đã không thể tiếp thêm sức mạnh cho HLV.

HLV Shin Tae-yong (giữa) ăn mừng cùng các cầu thủ sau khi giúp Ulsan Hyundai thắng Jeju United 1-0 ở K-League 1 năm 2025 trên sân Munsu, Hàn Quốc ngày 9/8/2025. Ảnh: Ulsan Hyundai

Ngoài ra, HLV người Hàn Quốc cũng phủ nhận sẽ được Indonesia tái bổ nhiệm. Đội tuyển xứ vạn đảo vừa gây thất vọng khi thua Arab Saudi và Iraq, qua đó dừng bước ở vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á. Tương lai của HLV người Hà Lan Patrick Kluivert cũng sẽ được xác nhận sau cuộc họp của Ban điều hành LĐBĐ Indonesia.

Ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong được mệnh danh là "cáo trên sân cỏ" từ thời làm cầu thủ. Ông thi đấu 405 trận cho Seongnam FC và giành 6 chức vô địch K-League. Shin còn ghi 102 bàn và có 69 kiến tạo để trở thành cầu thủ đầu tiên tại K-League đạt 60 bàn và 60 kiến tạo vào năm 2003.

Sau khi giải nghệ, ông làm HLV Seongnam FC từ năm 2009 đến 2012. Một năm sau, đội vô địch giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á - AFC Champions League. Thành tích huấn luyện tại K-League 1 của Shin Tae-yong là 58 thắng, 42 hòa và 53 thua.

Ở cấp đội tuyển, Shin từng dẫn dắt Hàn Quốc dự Olympic Rio 2016, U20 World Cup 2017. Tại World Cup 2018, ông cùng tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng nhưng ghi dấu ấn bằng trận thắng đương kim vô địch Đức 2-0 ở lượt cuối.

Từ năm 2019 đến 2024, Shin sang Indonesia. Giai đoạn đầu, ông đứng dưới cái bóng của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chính sách nhập tịch cầu thủ lai đã giúp Indonesia lột xác và đạt nhiều thành công, gồm lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, lần đầu vào vòng loại ba World Cup 2026 và vào bán kết U23 châu Á 2024.

Luật U22 tại K-League 1 Luật này nhằm hạn chế số lần thay người của CLB nếu một cầu thủ U22 không ra sân từ đầu tại K-League 1. Từ mùa giải 2024, nếu một cầu thủ U22 không đá chính, các đội được thay ba người. Nếu cầu thủ U22 đá chính hoặc hai người vào thay, CLB được thay bốn người. Nếu có hai cầu thủ trở lên đá chính, hoặc một đá chính và một vào sân từ ghế dự bị, CLB được thay năm người. Trước năm 2024, quy định còn khắt khe hơn. CLB được thay hai người nếu không có cầu thủ U22 đá chính, và ba người nếu có đá chính. Nếu có hai cầu đá chính, hoặc một đá chính và một vào sân từ ghế dự bị, CLB được thay năm người. Quy định này vẫn áp dụng với K-League 2.

Trung Thu (theo KBS)