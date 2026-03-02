HLV Rosenior thừa nhận Chelsea có vấn đề kỷ luật nghiêm trọng

AnhHLV Liam Rosenior thừa nhận cần sớm giải quyết vấn đề kỷ luật "ăn sâu" trong nội bộ, khi Chelsea mất Pedro Neto trong trận thua Arsenal 1-2 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh và chạm mốc 10 thẻ đỏ mùa này.

Trên sân Emirates hôm 1/3, Neto nhận liền hai thẻ vàng chỉ trong ba phút. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị cảnh cáo vì phản ứng sau bàn thắng của Jurrien Timber, rồi nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng nguy hiểm với Gabriel Martinelli nhằm ngăn Arsenal phản công chỉ ít phút sau.

Đây là lần thứ 10 Chelsea bị truất quyền thi đấu trên mọi đấu trường mùa này, gồm 7 lần tại Ngoại hạng Anh. Chỉ Sunderland mùa 2009-2010 (8) và Leicester City mùa 1994-1995 (8) có nhiều cầu thủ khác nhau nhận thẻ đỏ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh hơn Chelsea.

Pedro Neto nhận thẻ đỏ trong trận Chelsea thua Arsenal 1-2 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: BBC

Thống kê đáng báo động này góp phần khiến đội bóng thành London đánh rơi thế trận trong một trận cầu vốn rất cân bằng. Vòng trước, Wesley Fofana cũng bị truất quyền thi đấu, khiến Chelsea bị Burnley cầm hòa 1-1 ngay tại Stamford Bridge.

"Chúng tôi chắc chắn phải làm điều gì đó", Rosenior nói sau trận. "Tôi cần trao đổi với ban huấn luyện, đội ngũ CLB và các cầu thủ, vì điều này không thể chấp nhận được. Đặc biệt ở hai trận gần nhất, chúng tôi tự gây ra vấn đề cho chính mình, kể cả khi gặp đối thủ rất mạnh. Lối chơi của chúng tôi có nhiều điểm tích cực, cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Nhưng nếu không loại bỏ được điều này, nó sẽ là thứ khiến chúng tôi phải trả giá".

Khi được hỏi về khả năng áp dụng hệ thống phạt tiền, HLV người Anh cho rằng vấn đề không nằm ở hình thức kỷ luật. "Bạn có thể phạt cầu thủ, nhưng đó không phải cốt lõi. Điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân. Tôi không nghĩ ở thời điểm đó, Neto hay Fofana nghĩ rằng họ sẽ bị phạt tiền nếu nhận thẻ đỏ", ông giải thích. "Đó là vấn đề về sự tập trung. Thành tích kỷ luật của CLB từ đầu mùa đã không tốt, và giờ thì ngày càng tệ. Có điều gì đó ăn sâu mà chúng tôi cần tìm ra".

Cả hai bàn thua của Chelsea trận này đều đến từ các tình huống phạt góc. Trong đó, Rosenior không hài lòng khi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Jurrien Timber được công nhận, trong bối cảnh hai đội liên tục có những pha kéo người và tranh chấp quyết liệt trước khi bóng được đưa vào cuộc.

Arsenal 2-1 Chelsea Diễn biến chính trận Arsenal 2-1 Chelsea.

"Có luật quy định rằng không thể thổi phạt khi bóng chưa vào cuộc", HLV 41 tuổi nói. "Nhưng rõ ràng có rất nhiều pha ôm người, kéo người trước khi bóng được thực hiện. Theo tôi, điều đó cần được xem xét lại, vì kéo người vẫn là kéo người. Tuy nhiên, tôi không muốn tỏ ra cay cú. Chúng tôi phải xử lý tình huống tốt hơn. Các tình huống cố định ngày càng quan trọng ở giải đấu này, và có lẽ đây là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn".

Tương tự, đội trưởng Reece James tỏ rõ sự thất vọng khi Chelsea trắng tay rời sân Emirates. "Khi tỷ số là 1-1 trong hiệp hai, chúng tôi có cơ hội nâng lên 2-1 nhưng thủ môn của họ đã có pha cứu thua tốt. Ngay sau đó họ được hưởng phạt góc và ghi bàn. Điều đó thực sự gây ức chế", anh cho biết. "Thật khó chịu khi để thủng lưới từ hai tình huống cố định, nhưng bóng đá năm 2026 là vậy. Rất nhiều bàn thắng đến từ bóng chết và Arsenal là một trong những đội làm điều đó tốt nhất thế giới".

Trận thua khiến Chelsea "dậm chân" ở vị trí thứ sáu với 45 điểm, kém Liverpool ba điểm và Man Utd, Aston Villa sáu điểm. Ngày 4/3, "The Blues" làm khách của Aston Villa ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Xem Ngoại hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hồng Duy (theo ESPN, Chelseafc.com)