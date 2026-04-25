HLV Roland: ‘U17 Việt Nam tạo ra bản sắc riêng’

IndonesiaViệt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026, nhưng điều khiến HLV Cristiano Roland tự hào hơn cả là cách thể hiện lối chơi.

Trên sân Gelora Delta ở Indonesia tối nay, Việt Nam thắng dễ Malaysia 3-0 ở chung kết để lập kỷ lục bốn lần đăng quang giải U17 Đông Nam Á. Đội có hành trình bất bại với bốn chiến thắng, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới một bàn – ít nhất giải.

HLV Cristiano Roland tự hào và hạnh phúc với thành quả, dù thời gian chuẩn bị không nhiều với hơn một tuần trước khi vào giải. "Không dễ khi áp dụng một triết lý bóng đá mới cho cầu thủ trong thời gian ngắn", Roland nói ở họp báo sau trận. "Nhưng sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên khác biệt. Họ thấu hiểu rất tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện".

HLV Cristiano Roland (áo xanh) và cầu thủ hay nhất chung kết Nguyễn Văn Dương tham dự họp báo sau trận thắng Malaysia 3-0 trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 24/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng các cầu thủ đã biết cách vượt qua những trận đấu khó khăn, như trước Australia tại bán kết, để đưa ra quyết định thông minh hơn. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng, tổ chức đội hình tốt và chuyển trạng thái nhanh đã được cải thiện. Các bài phối hợp ở tình huống cố định cũng làm phong phú thêm cơ hội ghi bàn.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực được chọn là cầu thủ hay nhất giải, trong khi Lý Xuân Hòa là thủ môn hay nhất. Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân, Đào Quý Vương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cũng là những cái tên đã ghi dấu ấn.

Việt Nam 3-0 Malaysia Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

"Đây không chỉ là chiến thắng một giải đấu mà còn tạo nên bản sắc riêng. Những cầu thủ này chính là tương lai", Roland cho hay. "Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo họ có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, với đầy đủ hành trang cần thiết từ tư duy chiến thuật đến kỹ thuật".

U17 Đông Nam Á 2026 là danh hiệu đầu tiên của HLV Cristiano Roland khi bước sang năm thứ ba dẫn dắt đội tuyển U17, với hai lứa cầu thủ khác nhau. Ông giúp đội trải qua chuỗi 16 trận bất bại ở các giải chính thức, gồm vòng chung kết, vòng loại châu Á và giải Đông Nam Á, trong đó có 11 chiến thắng.

Roland tin rằng đội đang đi đúng hướng, để tự tin bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2026. Giải diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5 tại Arab Saudi. Việt Nam nằm ở bảng C, cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Mục tiêu là nằm trong top 2, để vào tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026.

"Cấp độ giải đấu cao hơn và khó khăn hơn", Roland cho biết. "Nhưng với tinh thần và màn trình diễn ở giải Đông Nam Á, tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng các em sẽ hoàn thành mục tiêu".

Hiếu Lương