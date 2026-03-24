HLV Rajagobal: 'Việt Nam có thể tự mãn khi gặp Malaysia'

Cựu HLV đội tuyển Malaysia K. Rajagobal cho rằng Việt Nam có thể chủ quan và đánh giá thấp đối thủ ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình ở lượt cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3, khi đã giành suất vào vòng chung kết. Malaysia sẽ vắng 7 cầu thủ nhập tịch từng góp công giúp đội thắng chính Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025. Trận đấu đó sau này được LĐBĐ châu Á (AFC) chuyển thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Quyết định của AFC khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng với đội tuyển. Tuy nhiên, Rajagobal không muốn đoàn quân Peter Cklamovski chịu ảnh hưởng từ án phạt. Ông nói: "Ván đã đóng thuyền, nên đừng để những xáo trộn tiếp tục tác động và trói buộc tâm trí toàn đội", ông nói với Stadium Astro. "Đội tuyển cần nhanh chóng gạt bỏ những gì đã xảy ra để tập trung cho trận đấu sắp tới".

Cựu HLV Malaysia, K. Rajagobal. Ảnh: Bernama

Malaysia không còn 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ, nhưng ông Rajagobal cho rằng đó có thể là lợi thế cho thầy trò Cklamovski. "Cần áp dụng chiêu tâm lý ngược, khi Malaysia mất 7 cầu thủ không đủ tư cách", ông nói thêm. "Điều đó chắc chắn sẽ khiến tuyển Việt Nam chủ quan, tự mãn. Họ có thể không chú tâm vào các cầu thủ bản địa Malaysia được sử dụng để thay thế".

Theo Rajagobal, chính yếu tố này có thể tạo áp lực ngược lại cho chủ nhà. "Có thể họ sẽ băn khoăn về đội hình mà Malaysia tung ra. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận theo hướng tích cực", HLV 69 tuổi nói.

Không còn Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan), đội hình Malaysia sang Việt Nam vẫn sẽ có tới 10 cầu thủ lai và ba nhập tịch không có gốc gác. Cục diện bảng F đã an bài, nhưng trận đấu có thể ảnh hưởng tới vị trí của hai đội trên bảng thứ bậc FIFA.

Ông Rajagobal dẫn tuyển Malaysia thời 2009-2013, giúp đội đoạt HC vàng SEA Games 25 và vô địch AFF Cup 2010. Ông cũng khẳng định tinh thần thi đấu phải được đặt lên hàng đầu. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Malaysia phải thể hiện được chất lượng", ông nhận định. "Nếu hiểu được tình hình, các cầu thủ sẽ cố gắng cật lực".

Bê bối bắt nguồn từ năm ngoái, khi FIFA xác định bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng giấy tờ hộ tịch không hợp lệ. Họ bị cấm thi đấu 12 tháng, trong khi LĐBĐ Malaysia chịu thêm nhiều án phạt tài chính và hệ lụy pháp lý, bao gồm việc bị xử thua ở một số trận giao hữu quốc tế.

Dù vậy, theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, Malaysia vẫn tránh được kịch bản tồi tệ hơn. Ông cho biết nếu bị áp dụng Điều 61 của bộ luật kỷ luật AFC liên quan đến hành vi gian lận nghiêm trọng, đội đã có thể bị cấm tham dự các giải đấu lớn trong tương lai. "Chúng ta may mắn vì người hâm mộ từng nghĩ Malaysia sẽ bị cấm tham dự các giải đấu sắp tới. Vì vậy, việc chỉ bị xử thua hai trận là khá nhẹ", luật sư này nói.

Hoàng An (theo Stadium Astro)