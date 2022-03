HLV Polking: 'Chanathip hay nhất Đông Nam Á'

HLV Thái Lan Mano Polking thích lối chơi của Hoàng Đức và Quang Hải, nhưng khẳng định Chanathip Songkrasin vẫn ở đẳng cấp khác.

"Tôi rất ấn tượng với hai cầu thủ Việt Nam, đó là Hoàng Đức, với kèo trái đặc biệt", Polking nói trong cuộc trò chuyện với HLV người Singapore Shasi Kumar. "Tôi thích cách Hoàng Đức kiểm soát trận đấu. Quang Hải cũng tuyệt vời, luôn nguy hiểm và có những ý tưởng hay. Nhưng những quyết định Chanathip đưa ra cho sự nghiệp giúp cậu ấy trở thành cầu thủ đặc biệt ở Đông Nam Á. Cậu ấy chấp nhận thử thách một cách chuyên nghiệp, để thành cầu thủ giỏi hơn".

Trong ba chức vô địch AFF Cup gần nhất của Thái Lan năm 2014, 2016 và 2020, Chanathip đều là cầu thủ hay nhất giải. Anh chơi bóng cho Consadole Sapporo tại J-League từ năm 2017, trước khi chuyển sang Kawasaki Frontale với phí nhượng hơn 4 triệu USD năm 2022.

HLV Mano Polking (trái) và tiền vệ Chanathip Songkrasin. Ảnh: FAT

"Chanathip đã quen chơi bóng với cường độ cao hơn, vì J-League rất khốc liệt", Polking nói thêm. "Cậu ấy đã chấp nhận rời khỏi vùng an toàn. Chanathip có thể chơi bóng ở Thái Lan 20 năm mà vẫn là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng cậu ấy không quan tâm điều đó, để sang Nhật Bản. Ở đó cậu ấy chơi ba mùa đầu tiên tuyệt vời cùng Sapporo. Cậu ấy xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của giải, ở một CLB tầm trung. Giờ thì cậu ấy trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng nội địa Nhật Bản. Điều đó giúp cậu ấy trở thành cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á. Cậu ấy còn là cầu thủ của những trận đấu lớn, khi ghi hai bàn vào lưới Việt Nam, và hai bàn ở chung kết AFF Cup 2020".

Polking sinh ra ở Brazil, có ông nội là người Đức và bà nội người Brazil. Khi trưởng thành, ông sang Đức tìm cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp trong lúc học đại học. Nhưng sự nghiệp cầu thủ của ông chỉ kéo dài bảy năm, ở Đức và đảo Cyprus. Ông chuyển sang huấn luyện từ 2008, và dẫn dắt vài CLB Thái Lan, sau đó là TP HCM ở V-League. Thái Lan bổ nhiệm ông làm HLV trưởng vài tháng trước AFF Cup 2020.

"Tôi không thể ngủ, suốt 32 ngày tập trung và thi đấu AFF Cup", ông nói kể lại hành trình vô địch cùng Thái Lan. "Tôi thường nghĩ rằng mình không biết phải làm gì đây, khi trận tiếp theo chỉ còn vài ngày nữa. Hàng đêm tôi thường tỉnh giấc lúc 3h, 4h sáng, tôi nghĩ về hàng chục kịch bản có thể xảy ra trong trận đấu. Nếu đối thủ nhập cuộc như này thì tôi sẽ làm gì, nếu chúng tôi ghi bàn trước thì tôi phải làm gì, hay nếu có cầu thủ nhận thẻ đỏ tôi phải làm thế nào. Công việc này thực sự căng thẳng và khác hẳn so với một cầu thủ".

Polking: 'Chanathip hay nhất Đông Nam Á' Polking nói về Quang Hải, Hoàng Đức, Chanathip và Theerathon.

Polking dẫn dắt U23 Thái Lan năm 2012, rồi làm việc cùng các CLB và đội tuyển Thái Lan. Khi được hỏi về khác biệt khi huấn luyện CLB so với ĐTQG, ông nói: "Dẫn dắt đội tuyển rất khác CLB. Với một đội tuyển, tôi có cả một giải đấu để lựa chọn cầu thủ. Tôi sẽ chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất, và ở đợt tập trung sau tôi có thể gọi những cầu thủ khác. Còn dẫn dắt một đội ở châu Á có điểm khác biệt là được dùng ba ngoại binh. Vì thế tôi chọn trong danh sách khoảng 200 ngoại binh để tìm ra ba người có khả năng ghi bàn tốt nhất. Trong vòng 6 tháng, có thể tôi lại phải tìm những ngoại binh khác. Dẫn dắt đội tuyển phải chịu nhiều áp lực, do cả đất nước đều kỳ vọng vào tôi. Nhưng tôi lại chỉ có ít thời gian để thay đổi. Còn dẫn CLB cũng có nhiều vấn đề do không có thời gian chuẩn bị cho trận tiếp theo, vì mỗi tuần phải đá một trận rồi".

Polking còn tiết lộ một bí quyết để kích thích ý chí tập luyện và thi đấu của học trò. "Có một cầu thủ từng cảm thấy bất mãn vì không được thi đấu, nên tôi gọi cậu ấy đến chuyện riêng sau một buổi tập", ông kể. "Tôi nói với cậu ấy rằng: 'Tôi xin lỗi vì không thể để cậu thi đấu trận tới. Nếu cậu tiếp tục tập luyện như thế, tôi đảm bảo cậu sẽ không bao giờ được thi đấu nữa. Nhưng nếu ngày mai cậu đến sân tập và chứng minh tôi đã mù mờ thế nào, có thể tôi sẽ thay đổi quan điểm. Nên hãy chứng minh là tôi đã bị mù đi. Đừng chứng minh cho đồng đội thấy là tôi đã mù, mà hãy chứng minh cho tôi thấy điều đó'".

Polking chuộng lối đá kiểm soát bóng. Ông không chỉ muốn đội giữ bóng, mà phải luân chuyển liên tục, kéo giãn đội hình đối phương và mở ra khoảng trống. Ông học hỏi được nhiều từ HLV Pep Guardiola. "Tôi là fan cứng của Pep Guardiola", ông tiết lộ. "Ông ấy giống như Chúa trong bóng đá. Tôi gần như không bỏ lỡ trận nào của Man City. Tôi cũng đã đọc các sách của ông ấy về cách tổ chức đội bóng. Tôi muốn xem liệu mình có thể học hỏi được gì từ ông ấy, về cách huấn luyện cầu thủ. Ông ấy có khoảng 300 bài tập rèn luyện cầu thủ, và tôi sẽ chọn ra ba bài tập phù hợp với cầu thủ của mình".

HLV Polking sau khi hạ Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 tại Singapore. Ảnh: Leo Shengwei

Sau khi giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, Polking được gia hạn hợp đồng. Nhiệm vụ tiếp theo của ông là giúp Thái Lan vào VCK Asian Cup 2023 ở Trung Quốc. Sau đó, ông muốn thu hẹp đẳng cấp giữa Thái Lan với nhóm đầu châu lục. HLV 45 tuổi nói thêm: "Đây là lúc để chúng tôi thử thách bản thân, xem có thể tiến xa đến đâu. Tôi luôn muốn cạnh tranh với Nhật Bản, Iran hay Iraq, những đội hàng đầu châu Á. Nhưng chúng tôi cũng biết Việt Nam gặp khó khăn thế nào ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. Có những trận họ chơi rất tốt và có thể thắng, nhưng vẫn không kiếm điểm nào trong bảy trận đầu tiên. Chiến thắng trước Trung Quốc giúp họ tự tin trở lại, nhưng chúng ta đều thấy chơi bóng với những đội hàng đầu châu Á khó thế nào. Nhiệm vụ của tôi là xoá đi khoảng cách giữa Thái Lan với các đội hàng đầu, hay ít nhất là rút ngắn cách biệt đó".

Khi được hỏi nếu làm HLV đội các ngôi sao Đông Nam Á, ông sẽ chọn những cầu thủ nào, Polking đáp kèm theo nụ cười ẩn ý: "Tôi sẽ chọn toàn bộ những cầu thủ Thái Lan của tôi đá chính. Nếu được chọn những cầu thủ dự bị từ nước khác, tôi sẽ chọn Hoàng Đức và Quang Hải. Họ gần có cơ hội vào đội hình của tôi rồi. Tôi sẽ nói với họ rằng hãy cố gắng tập luyện và rồi các bạn sẽ được thi đấu".

Dù sự nghiệp HLV dài gấp nhiều lần khi làm cầu thủ, Polking nói ông vẫn chưa từng hết đam mê chơi bóng. "Tôi làm HLV chỉ vì tôi không thể làm cầu thủ nữa", ông nói. "Tôi đã 45 tuổi, và đã treo giày 15 năm, hằng đêm tôi vẫn mơ về thời gian còn chơi bóng".

Xuân Bình