HAGL thua đậm ngày ra quân V-League

Gia LaiTrong ngày thi đấu trên mặt sân mới, chủ nhà HAGL thua CLB TP HCM 0-3 ở vòng một V-League 2025-2026, chiều 17/8.

Sân Pleiku vừa được cải tạo, thay mới mặt cỏ đạt chuẩn quốc tế. Tiếp Becamex TP HCM (Bình Dương cũ) cũng là trận khai trương mặt cỏ mới. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã thua 0-3.

Thất bại này là kết quả không bất ngờ khi HAGL chảy máu lực lượng sau khi chật vật trụ hạng vùa vừa qua. Hàng loạt cầu thủ trụ cột như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Phạm Lý Đức, Lê Văn Sơn... rời đi, và chỉ được thay thế bằng các cầu thủ trẻ.

CLB HAGL (phải) nhận thất bại nặng nề trong ngày ra quân V-League 2025-2026, chiều 17/8. Ảnh: Minh Trần

HAGL chỉ gây bất ngờ ở những phút đầu khi Phan Du Học và Gabriel kết thúc nguy hiểm nhưng bị thủ môn Minh Toàn hóa giải. Nhưng sau đó, trời mưa, khiến mặt cỏ lá kim vừa được trồng sũng nước, trơn làm cho lối đá ban bật nhỏ của đội chủ nhà bị ảnh hưởng.

Ngược lại, với nhiều cầu thủ kinh nghiệm và thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết, sân trơn bóng ướt, đội khách dần tạo áp lực lên hàng thủ chủ nhà. Phút 37, hậu vệ Hồ Tấn Tài ngã trong vòng cấm. VAR vào cuộc xác định Phan Du Học phạm lỗi, phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, tiền vệ Võ Minh Trọng dễ dàng đánh bại thủ môn Trung Kiên để mở tỷ số.

HAGL 0-3 TP HCM Diễn biến chính trận HAGL 0-3 TP HCM.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, dàn cầu thủ trẻ của chủ nhà vẫn bế tắc, không thể phát huy lối chơi dưới điều kiện thời tiết xấu. Họ không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, mà còn bị phản công khi mải mê dâng cao tìm bàn gỡ. Phút 72, tiền vệ TP HCM mới vào sân Nguyễn Văn Anh bật cao đánh đầu tung lưới Trung Kiên nâng tỷ số 2-0.

Đến phút 83, vẫn từ một pha phản công, tân binh mới vào sân Ismaila tung hai cú sút liên tiếp để ấn định chiến thắng 3-0 cho TPHCM.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Thanh Hóa hòa Đà Nẵng trên sân nhà. Đội khách mở tỷ số ở phút 62 do công của David Henen. Nhưng ba phút sau, Nguyễn Ngọc Mỹ gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Thanh Hóa 1-1 Đà Nẵng Diễn biến chính trận Thanh Hóa 1-1 Đà Nẵng.

Đội hình thi đấu

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Thanh Nhân, Rodrigo (Marciel, 75’), Gabriel, Duy Tâm (Gia Huy, 55’), Hoàng Minh (Ryan Hà, 90’), Vĩnh Nguyên (Anh Tài, 90’), Phước Bảo, Du Học

TP HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Schmidt, Miguel, Thanh Hậu, Minh Bình (Thanh Long, 89’), Minh Trọng, Tuấn Tài (Văn Anh, 65’), Milos (Minh Khoa, 89’), Trung Hiếu, Oduenyi (Ismaila, 79’)

Đức Đồng