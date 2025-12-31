HLV Maresca bị la ó trong trận hòa của Chelsea

AnhHLV Enzo Maresca bị chính CĐV nhà la ó, khi Chelsea hòa đội khách Bournemouth 2-2 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

Chelsea thay đến năm vị trí so với trận gặp Aston Villa cuối tuần qua, khi các trụ cột Joao Pedro, Pedro Neto hay Reece James bất ngờ ngồi ngoài. Với độ tuổi trung bình 23 tuổi 157 ngày, "The Blues" sử dụng đội hình xuất phát trẻ nhất trong một trận đấu Ngoại hạng Anh mùa này.

Đội hình trẻ trung nhưng thiếu kinh nghiệm khiến Chelsea không thể kiểm soát được thế trận. Chủ nhà để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ, dẫn đến hiệp một hỗn loạn. Ngay phút 6, từ pha ném biên dài của Antoine Semenyo, James Hill đánh đầu ngược để David Brooks băng vào đá nối mở tỷ số.

Enzo Fernandez cứa lòng nâng tỷ số lên 2-1, trong trận Chelsea hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 30/12/2025. Ảnh: Reuters

Chủ nhà nhanh chóng quân bình tỷ số ở phút 15 nhờ cú đá phạt đền chính xác của Cole Palmer. Tám phút sau, Alejandro Garnacho kiến tạo để Enzo Fernandez lập siêu phẩm cứa lòng về góc chữ A, giúp Chelsea vượt lên.

Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng thủ tiếp tục khiến "The Blues" trả giá. Phút 27, cũng từ một pha ném biên dài của Semenyo, Trevoh Chalobah nỗ lực đánh đầu phá bóng nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo cho Justin Kluivert băng vào cột xa đệm bóng vào lưới trống, quân bình tỷ số 2-2.

Bournemouth tung ra tới 14 cú sút trong 45 phút đầu - thành tích tốt nhất của họ trong hiệp một của một trận sân khách tại Ngoại hạng Anh. Đồng thời, đây cũng là số cú sút nhiều nhất Chelsea phải đối mặt trong hiệp một của một trận sân nhà kể từ mùa 2003-2004.

HLV Enzo Maresca bắt tay Cole Palmer khi rút cầu thủ này khỏi sân. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp hai, trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, HLV Enzo Maresca gây bất ngờ khi rút Cole Palmer khỏi sân ngay phút 63. Quyết định này khiến nhiều CĐV Stamford Bridge nổi giận và la ó không ngớt. Sự bất mãn của khán giả càng bùng nổ khi trận đấu kết thúc, với những tiếng hô "Ông không biết mình đang làm gì" nhắm trực tiếp vào nhà cầm quân người Italy.

Maresca không tham gia họp báo sau trận vì lý do sức khỏe. Thay vào đó, trợ lý Willy Caballero đảm nhận nhiệm vụ trả lời truyền thông tại London.

"Maresca không khỏe trong hai ngày qua, thậm chí từng sốt. Sau trận đấu, ông ấy vào phòng thay đồ và nhờ tôi thay mặt dự họp báo vì cảm thấy không ổn", Caballero nói, đồng thời phủ nhận khả năng chỉ đạo trực tiếp trong trận tiếp theo gặp Man City trên sân Etihad ngày 4/1. "Tôi chỉ chúc ông ấy sớm hồi phục. Tôi tin chỉ trong một, hai ngày, ông ấy sẽ ổn trở lại".

Caballero cũng bảo vệ quyết định thay Palmer - tiền vệ mới trở lại thi đấu sau chấn thương háng dài hạn. "Các CĐV đều muốn thấy những cầu thủ tốt nhất trên sân, và chúng tôi cũng vậy", ông cho biết. "Nhưng Palmer mới trở lại, vì thế chúng tôi phải cân nhắc cách thay người hợp lý, vừa phục vụ trận đấu vừa đảm bảo chăm sóc cầu thủ".

Hồng Duy