Aston Villa thắng ngược Chelsea

AnhNgược dòng hạ chủ nhà Chelsea 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, Aston Villa nâng mạch toàn thắng lên 11 trận trên mọi đấu trường.

Trên sân Stamford Bridge hôm 27/12, Chelsea kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu. "The Blues" cầm tới 71%, dứt điểm tới 10 lần và đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,98, còn Aston Villa không có bất kỳ cú sút nào.

Joao Pedro mừng bàn mở tỷ số trong trận Chelsea thua Aston Villa 1-2 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 27/12/2025. Ảnh: Reuters

Sức ép được Chelsea cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 37. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Reece James, thủ thành Emiliano Martinez bị kèm sát và không thể ngăn Joao Pedro ghi bàn với tình huống khẽ chạm bóng.

Thế trận bất ngờ đảo chiều từ phút 58, khi Aston Villa có liền ba sự thay đổi, với Jadon Sancho, Amadou Onana và Ollie Watkins cùng vào sân. Kể từ đó, đội khách dứt điểm chín lần với tám cú trúng đích, còn Chelsea chỉ có ba cú sút chệch mục tiêu.

Trong đó, Ollie Watkins tỏa sáng với cú đúp - cú sút cận thành ở phút 63 và pha đánh đầu chéo góc ở phút 84 - giúp Aston Villa ngược dòng. Aston Villa thắng 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục CLB được thiết lập từ năm 1914. Lần gần nhất họ rơi điểm là trận thua Liverpool 0-2 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh ngày 1/11.

Ollie Watkins đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: Reuters

Trên Sky Sports sau trận, Ollie Watkins ca ngợi HLV Unai Emery là "thiên tài chiến thuật". Trong khi đó, bình luận viên Jamie Redknapp dành lời khen đặc biệt cho tiền đạo người Anh: "Đây là một trong những màn vào sân tạo ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Watkins đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Cậu ấy thực sự phi thường".

HLV Unai Emery thì tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng đua vô địch, dù Aston Villa tiếp tục đeo bám hai CLB dẫn đầu Man City và Arsenal. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh mùa giải vẫn còn quá dài và CLB mới chỉ đi được hơn nửa chặng đường. Theo Emery, phải đến giai đoạn cuối mùa - khoảng vòng 34 - mọi thứ mới trở nên rõ ràng.

HLV Unai Emery mừng bàn của Ollie Watkins. Ảnh: Reuters

Chiều ngược lại, HLV Enzo Maresca cho rằng Chelsea đáng ra phải sớm kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một, khi tạo ra đủ cơ hội để ghi hai hoặc ba bàn. Nhà cầm quân người Italy thừa nhận bàn gỡ của Aston Villa thay đổi hoàn toàn nhịp độ trận đấu, khiến Chelsea đánh mất sự chủ động. Ông nhấn mạnh diễn biến trên sân không phản ánh khoảng cách 10 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng, và Chelsea thậm chí còn xứng đáng được hưởng một quả phạt đền khi đang dẫn 1-0.

Với chiến thắng 2-1, Aston Villa tiếp tục đứng thứ ba với 39 điểm, kém Man City một điểm và Arsenal ba điểm. Liverpool thì tụt xuống thứ năm với 29 điểm, kém Liverpool ba điểm.

Ở vòng tiếp theo, Chelsea tiếp tục đá sân nhà tiếp Bournemouth, còn Aston Villa làm khách của Arsenal.

Hồng Duy