HLV Mai Đức Chung nêu một loạt lý do thua Đài Loan

AustraliaBên cạnh việc sa sút thể lực, HLV Mai Đức Chung cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã mất bình tĩnh, thiếu tập trung nên thua Đài Loan 0-1 ở giải vô địch nữ châu Á 2026, chiều 7/3.

Việt Nam chỉ cần hòa Đài Loan là sớm giành vé vào tứ kết lượt hai bảng C. Tuy nhiên, trước đối thủ trẻ khỏe hơn, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc không tốt, thậm chí không tạo được cơ hội nào đáng kể trong hiệp một. Đội tuyển hứng chịu nhiều pha sóng gió và nhận bàn thua ở phút 26 từ pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của đối thủ đứng dưới bốn bậc FIFA (36 so với 40).

HLV Mai Đức Chung trong họp báo sau trận Việt Nam thua Đài Loan 0-1 ở lượt hai bảng C, VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, chiều 7/3. Ảnh: AFC

Bên cạnh đội hình ra sân với bảy cầu thủ trên 30 tuổi và bốn trên 23 tuổi, Việt Nam còn gặp bất lợi khi thi đấu dưới thời tiết 38 độ lúc 13h (giờ địa phương, 12h Hà Nội). Vì thế, nhiều cầu thủ bị ngợp, xuống thể lực nhanh.

Thừa nhận thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến cầu thủ, nhưng HLV Đức Chung cho rằng đó chưa phải là nguyên nhân chính. "Ngoài ảnh hưởng của thời tiết, các cầu thủ Việt Nam còn mất bình tĩnh, không giữ được sự tập trung dẫn đến khả năng phối hợp không tốt, bóng chuyền chưa chính xác", ông nói sau trận. "Rõ ràng trận này đội tuyển thể hiện chưa tốt. Với chỉ sơ suất nhỏ, chúng tôi đã phải trả giá bởi bàn thua".

Trong hiệp hai, sự có mặt của lão tướng 34 tuổi Huỳnh Như rồi sau đó là các cầu thủ trẻ hơn như Hải Linh, Trúc Hương, Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa... giúp Việt Nam giành lại thế trận. Dù vậy, các cơ hội tạo được không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ Đài Loan. "Đối thủ xuống sức ở hiệp hai nhưng các cầu thủ của tôi cũng suy giảm thể lực. Các pha xử lý bóng đều thiếu chưa chính xác, không đạt hiệu quả cao", ông Chung nói thêm.

Tiền vệ Thái Thị Thảo nỗ lực phòng ngự trước cầu thủ Đài Loan ở lượt thứ hai bảng C VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, trưa nay 7/3. Ảnh: AFC

Với trận thua này, Việt Nam rơi xuống thứ ba bảng C khi có cùng ba điểm nhưng thua đối đầu so với Đài Loan. Dù vậy đội tuyển vẫn đang đứng đầu nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất, xếp trên Philippines và Uzbekistan (mỗi đội 0 điểm).

Ở lượt cuối gặp Nhật Bản ngày 10/3, nếu không thua đậm, Việt Nam vẫn có thể giành vé vào tứ kết cho một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Khi đó, Việt Nam sẽ rơi vào nhánh đấu dễ thở ở play-off với các đối thủ có thể là Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh. Nhưng, HLV Mai Đức Chung vẫn không thể lạc quan. "Hiện tại, rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài, mà phải nỗ lực chính mình", ông nói.

Thứ tự nhóm đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. 4 đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Đức Đồng