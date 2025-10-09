HLV Kluivert: 'Indonesia thua vì cầu thủ nhập tịch hội quân muộn'

Arab SaudiTheo HLV Patrick Kluivert, việc không tập cùng nhau đủ nhiều khiến Indonesia thua Arab Saudi 2-3 ở lượt ra quân vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á.

"Tôi không phải kiểu HLV tìm cớ đổ tại", Kluivert nói trong họp báo sau trận đấu trên sân King Abdullah tối 8/10. "Nhưng cầu thủ cuối cùng mới hội quân hôm qua, và rõ ràng đó không phải sự chuẩn bị lý tưởng cho một trận đấu quan trọng như thế này. Với các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, chúng tôi không thể tập luyện cùng nhau đủ thời gian. Đó là một trong những khó khăn mà chúng tôi luôn phải đối mặt".

Indonesia hội quân từ 2/10, nhưng chỉ gồm các cầu thủ từ giải quốc nội, giải VĐQG Malaysia và tiền đạo đang chấn thương Ole Romeny. Nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài phải đến sát ngày thi đấu mới về tập trung cùng đội, khiến thời gian tập luyện cùng nhau không đủ nhiều.

HLV Kluivert chỉ đạo Indonesia ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 8/10/2025. Ảnh: Bola

Khó khăn về lực lượng và thời gian chuẩn bị khiến HLV Kluivert phải dùng đội hình chắp vá trên sân King Abdullah. Indonesia không có Marselino Ferdinan – người ghi cú đúp ở chiến thắng gần nhất trước đối thủ. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Beckham Putra và Marc Klok đá chính. Ngoài ra, ông đặt niềm tin dẫn dắt hàng công cho tiền đạo 21 tuổi Miliano Jonathans.

Indonesia sớm dẫn trước nhờ quả phạt đền ở đầu trận của Kevin Diks, nhưng mất thế trận sau đó và để chủ nhà Arab Saudi dẫn ngược 3-1. Indonesia tìm thấy hy vọng ở cuối trận, khi Nawaf Bu Washl lại để bóng chạm tay đem về quả phạt đền thứ hai. Diks tiếp tục thực hiện thành công, rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Thời gian còn lại không đủ để Indonesia gỡ hòa, dù Mohamed Kanno của Arab Saudi nhận hai thẻ vàng liên tiếp rời sân ở những phút bù.

HLV Kluivert khẳng định không muốn lấy lý do chuẩn bị gấp gáp để giải thích cho thất bại của Indonesia. Ông vẫn khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ, cho rằng nếu đội có thể tập luyện cùng nhau sớm hơn, có thể kết quả đã tốt hơn.

"Tôi tự hào với các cầu thủ và nỗ lực của họ. Những người mới đến cũng đã cống hiến hết mình", chiến lược gia Hà Lan nói thêm.

Vòng loại bốn được chia làm hai bảng, đấu vòng tròn một lượt từ 8/10 đến 14/10. Đội đứng đầu mỗi bảng được vào thẳng World Cup 2026, còn hai đội nhì sẽ đấu vòng play-off hai lượt đi - về để tranh suất đá play-off liên lục địa. Bảng A gồm chủ nhà Qatar, UAE và Oman. Bảng B có chủ nhà Arab Saudi, Iraq và Indonesia. Tại vòng này, nếu các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng sẽ lần lượt là những tiêu chí xếp thứ bậc. Indonesia buộc phải thắng Iraq vào ngày 12/10 để nuôi hy vọng cho mục tiêu World Cup.

Saudi Arab 3-2 Indonesia Diễn biến chính trận Arab Saudi 3-2 Indonesia.

Nhân Đạt