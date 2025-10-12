HLV Kluivert đau lòng khi chứng kiến cầu thủ Indonesia suy sụp

Arab SaudiHLV Patrick Kluivert tiết lộ về không khí ngột ngạt trong phòng thay đồ Indonesia sau khi thua Iraq 0-1 và hết cơ hội dự World Cup 2026.

"Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhằm đạt được mục tiêu, nhưng đã thất bại", HLV Kluivert nói ở họp báo sau trận đấu trên sân King Abdullah tối 11/10. "Tôi không cần phải giải thích thêm nữa. Khi nhìn thấy các cầu thủ trong phòng thay đồ, tôi thật sự đau lòng".

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cầu thủ Indonesia đã không kìm được nước mắt, hoặc biểu cảm thất thần. Báo Bola miêu tả không khí phòng thay đồ Indonesia "thiếu sức sống", còn HLV Kluivert phải cố gắng để kìm sự xúc động.

Tiền vệ Indonesia Thom Haye gục xuống sân khóc, sau trận thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 12/10/2025. Ảnh: Chụp mành hình

Hành trình tranh vé World Cup 2026 của Indonesia trải qua hai đời HLV, lần lượt là Shin Tae-yong và Patrick Kluivert. Nó bắt đầu từ tháng 10/2023 bằng chiến thắng Brunei ở vòng loại thứ nhất. Sau đó, đội tuyển xứ vạn đảo vượt qua Việt Nam và Philippines ở vòng loại hai, để cùng Iraq đi tiếp. Đến vòng loại ba, Indonesia tiếp tục ghi dấu ấn khi hạ Trung Quốc và Bahrain để đứng thứ tư, sau Nhật Bản, Australia và Arab Saudi.

HLV Kluivert khen ngợi các cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc, cùng nhau trưởng thành cả ở tư cách cá nhân lẫn tập thể. Chính vì vậy, sự tiếc nuối càng nhiều hơn. "Thật khó chấp nhận giấc mơ World Cup tan biến sau tất cả những nỗ lực chăm chỉ này", HLV sinh năm 1976 cho hay. "Người dân Indonesia nên tự hào về các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết mình để biến giấc mơ của mọi người và dân tộc thành hiện thực".

So với trận ra quân thua Arab Saudi 2-3, Indonesia sử dụng nhân sự và chiến thuật hợp lý hơn trước Iraq. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn là thứ Indonesia còn yếu. Trong khi đó, đối thủ có Zidane Iqbal tỏa sáng bằng cú sút xa đẹp mắt ở gần cuối trận.

HLV Graham Arnold thừa nhận Indonesia thể hiện năng lực tốt và trình độ cao. Iraq đã chịu nhiều áp lực trong hiệp một, nhưng bàn thắng đã giúp mọi thứ thay đổi theo hướng có lợi. Tuy nhiên, ông không muốn học trò vui mừng quá mức vì còn chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Arab Saudi phía trước. "Thông điệp tôi muốn gửi đến người dân Iraq là hãy bình tĩnh và đừng ăn mừng quá sớm", HLV Arnold cho biết. "Trận đấu tới sẽ rất phức tạp và khó khăn, nhưng tôi hy vọng cầu thủ sẽ hiện thực hóa giấc mơ World Cup bấy lâu nay".

Iraq sẽ vắng trung vệ Zaid Tahseen bị nhận hai thẻ vàng trong trận thắng Indonesia. HLV Arnold gọi thẻ đỏ của Tahseen là "kỳ lạ" và "ngạc nhiên với quyết định của trọng tài".

Iraq sẽ đấu Arab Saudi tối 14/10. Hai đội có cùng 3 điểm, hiệu số +1, nhưng Arab Saudi xếp trên nhờ hơn số bàn thắng (3 so với 1). Vì vậy, đoàn quân của Arnold buộc phải thắng đối thủ để đứng nhất bảng, và giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Hiếu Lương