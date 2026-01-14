HLV Kim Sang-sik: 'Gặp đối thủ nào, Việt Nam cũng chiến'

Arab SaudiSau khi vượt qua vòng bảng với thành tích ngoài mong đợi, HLV Kim Sang-sik kêu gọi các cầu thủ Việt Nam duy trì tinh thần, tự tin và tập trung trước trận gặp UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Sau khi thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối để vào tứ kết với thành tích đầu bảng A, HLV Kim cho các học trò tập nhẹ trong chiều 13/1. Nhóm đá chính đi bộ, thả lỏng hồi phục, còn nhóm dự bị chơi bóng lưới, chưa tập chuyên môn.

Chia sẻ với toàn đội trước buổi tập, HLV Kim thừa nhận ông bất ngờ với thành tích toàn thắng ở vòng bảng trước Jordan, Kyrgyzstan và Arab Saudi, xem đó là thành quả xứng đáng từ nỗ lực của tập thể. "Không phải đội bóng nào cũng làm được điều tương tự. Bây giờ, gặp đối thủ nào chúng ta cũng chiến", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và đồng đội tập hồi phục sau khi giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026, chiều 13/1. Ảnh: Ted Trần

Hiện tại, Việt Nam có một số cầu thủ chấn thương và quá tải. Nhưng theo HLV Kim, đối thủ sắp tới UAE cũng gặp vấn đề tương tự. Vì vậy, ông cho rằng đội phải tập trung vào công việc của mình, đặc biệt là khâu chuẩn bị các phương án thi đấu.

"Đội đã thể hiện rất tốt ở vòng bảng, nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà phải phấn đấu hơn nữa", ông nói với các cầu thủ. "Các bạn cần phát huy tinh thần tốt, tập trung và tự tin thì mới có thể giành chiến thắng. Tôi tin, nếu cùng cố gắng, chúng ta không chỉ vượt qua tứ kết, mà còn bán kết nữa".

Tại bảng B, UAE chỉ kết thúc thứ hai, nhờ hơn Syria hiệu số. Nhưng xét lịch sử đối đầu, đội bóng Tây Á đang áp đảo Việt Nam khi thắng 4 và hòa 4 qua 8 lần chạm trán cấp độ U23. Trong hai lần đụng độ gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, họ cũng lần lượt thắng Việt Nam với tỷ số 3-0 và 4-0.

Hôm nay, sau khi xác định được đối thủ ở tứ kết là UAE, HLV Kim sẽ họp đội và phân tích sơ bộ.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết, toàn đội đang có tinh thần tốt, sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ. "Chúng tôi sẽ cố gắng tái hiện chiến tích Thường Châu 2018 của các đàn anh", anh nói.

Trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa UAE và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 theo giờ Hà Nội, vẫn tại sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah.

Đức Đồng