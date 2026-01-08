HLV Kim luôn mặc áo đen trong các trận đấu của Việt Nam

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik cảm thấy các đội tuyển Việt Nam may mắn và giành nhiều chiến thắng hơn mỗi khi ông mặc áo thun đen.

Sau gần hai năm cộng tác với bóng đá Việt Nam, ông Kim đã đạt mọi danh hiệu lớn trong khu vực, gồm chức vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và HC vàng SEA Games 33. Ngoài ra, HLV 49 tuổi còn cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á, và khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết giải này khi đánh bại Jordan 2-0 hôm 6/1.

HLV Kim Sang-sik trong trận ra quân Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở bảng A VCK U23 châu Á 2026 tại sân King Abdullah Sports City hall, Jeddah, Arab Saudi hôm 6/1. Ảnh: Ted Trần

Ở những giải đấu kể trên, có một chi tiết thú vị là ông Kim thường xuyên mặc áo thun màu đen.

Theo ông thầy người Hàn Quốc, ban đầu chỉ là sự tình cờ vì ở mỗi trận đấu, hai đội bóng thường mặc trang phục đỏ - trắng hoặc vàng - xanh nên ông chọn áo đen để tránh trùng màu. "Sau khi tôi mặc áo đen, Việt Nam thường xuyên thắng. Tôi thấy đó quả là một chiếc áo may mắn. Từ đó, nó trở thành thói quen của tôi", ông Kim lý giải trước buổi tập ngày 7/1. "Ở những trận đấu tới, chắc chắn tôi vẫn mang chiếc áo đó với hy vọng may mắn tiếp tục đồng hành".

Sau trận thắng Jordan, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gây tranh cãi khi ngồi ăn trái táo trong khu kỹ thuật. Trên mạng xã hội, một số người cho rằng cầu thủ của Việt Nam đơn giản là đang nạp năng lượng, nhưng không ít nhiều ý kiến liên tưởng hành động này với hàm ý "trận đấu dễ như ăn táo".

Khi được hỏi về điều này, HLV Kim cho biết: "Các bạn biết đấy, chúng tôi thi đấu lúc 14h30 nên các cầu thủ phải dùng bữa trưa rất sớm. Có thể, Đình Bắc sợ đói nên mang táo theo để ăn cho lại sức, chứ không có ý gì khác".

Ông sau đó giải thích thêm rằng qua diễn biến trận đấu có thể thấy dù đã chuẩn bị dinh dưỡng, Đình Bắc vẫn xuống sức trong hiệp hai. Thời điểm trận đấu diễn ra, nhiệt độ tại Arab Saudi khá cao. "Tôi phát hiện cậu ấy không khỏe lắm nên đã thay ra", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. "Đình Bắc đã có trận đấu tốt trước Jordan, và tôi mong cậu ấy tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa trong trận tới. Vị trí tiền đạo rất quan trọng, không chỉ ghi bàn mà còn phải lùi về phòng ngự nên mất nhiều sức. Không chỉ Đình Bắc, tôi mong các cầu thủ khác cũng chăm chỉ, nỗ lực vì thành tích chung của đội".

HLV Kim Sang-sik trao đổi với truyền thông trước buổi tập của Việt Nam chiều 7/1 tại Arab Saudi. Ảnh: Ted Trần

Sau lượt đầu, Việt Nam đang xếp đầu bảng A. Nếu thắng Kyrgyzstan ở lượt thứ hai vào tối 9/1, đội tuyển sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Theo HLV Kim, việc cầu thủ tập luyện và thích nghi nhanh ở môi trường tốt tại Arab Saudi là chìa khóa dẫn đến khởi đầu thuận lợi như hiện nay. "Trong trận đấu với Jordan, hiệp một chúng tôi có những tình huống rất dễ xảy ra bàn thua, nhưng các cầu thủ đã thích ứng nhanh, phòng ngự tốt. Nếu có thể, tôi sẽ cho các cầu thủ phòng ngự điểm số tuyệt đối", ông nói, và bày tỏ hy vọng các học trò sẽ duy trì tinh thần, lối chơi để giành chiến thắng trước Kyrgyzstan.

Đức Đồng