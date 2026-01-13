HLV Kim giúp Việt Nam thắng 5 chủ nhà liên tiếp

Trong bốn giải đấu đã dẫn dắt các tuyển Việt Nam, không tính vòng loại, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đều đánh bại các đội chủ nhà.

HLV Kim đã dẫn các đội tuyển trẻ Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á.

Tại giải Đông Nam Á tháng 7/2025 ở Indonesia, Việt Nam thắng chủ nhà 1-0 trong trận chung kết nhờ công tiền vệ Nguyễn Công Phương. Đến SEA Games 33 ở Thái Lan, đội tiếp tục thắng ngược chủ nhà 3-2 trong trận chung kết tối 18/12/2025 ngay trên sân Rajamangala, Bangkok.

Tối qua 12/1, thầy trò Kim tiếp tục đả bại Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026, khiến chủ nhà bị loại.

HLV Kim Sang-sik chào khán giả sau trận Việt Nam thắng Arab Saudi trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Nếu tính cả các trận đấu với đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2024 (trước kia là AFF Cup), thầy trò ông Kim còn thắng chủ nhà Singapore 2-0 ở lượt đi bán kết, và hạ chủ nhà Thái Lan 3-2 trong trận lượt về chung kết. Tổng cộng, ông đã dẫn Việt Nam thắng 5 chủ nhà liên tiếp tại giải của các đội tuyển.

Chiến thắng trước Arab Saudi tối qua là trận chính thức thứ 14 của ông Kim với đội U23. HLV 49 tuổi đạt tỷ lệ thắng 100%, dù gặp nhiều đội bóng hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia, hay đối thủ tầm cỡ châu lục như Jordan, Arab Saudi. Đây là chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử của đội U23 Việt Nam.

Nếu tính cả giao hữu, HLV Kim đã trực tiếp dẫn U23 tròn 20 trận, đạt tỷ lệ thắng 80%, với 16 thắng, ba hòa và một thua.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn giúp Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng vòng bảng U23 châu Á, khi lần lượt hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0. Đội nhờ đó đứng đầu bảng A, và sẽ gặp Syria hoặc UAE ở tứ kết.

KSA - VIE Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim được LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm dẫn ĐTQG và U23 từ tháng 5/2024, thay Philippe Troussier. Ông là học trò cũ của HLV Park Hang-seo, và hai người cũng có quan hệ tốt. Ông Park thậm chí từng tặng Kim một chiếc nhẫn màu đen để làm kỷ vật may mắn. Ông Kim đã đeo chiếc nhẫn này ở mọi trận đấu của ĐTQG và U23.

Tương tự thời Park, HLV Kim cũng xây dựng lối chơi dự trên nền tảng kỷ luật cho các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ tử thủ, U23 Việt Nam còn có lúc kiểm soát bóng và thoát khỏi áp lực trước những đối thủ mạnh hơn. Trong cả hai trận gặp đối thủ Tây Á tại giải này, đội ghi ba bàn và không thủng lưới, dù Jordan và Arab Saudi sở hữu những cầu thủ vừa giành suất dự World Cup 2026 với đội tuyển quốc gia.

Xuân Bình