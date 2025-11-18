HLV Kim chúc Nguyễn Xuân Son ghi bàn

LàoHLV Kim Sang-sik chờ đợi màn tái xuất của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son, khi gặp Lào ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

* Lào - Việt Nam: 19h thứ Tư 19/11, trên VnEpress.

Nếu được tung vào sân đấu Lào ngày mai, Xuân Son sẽ có trận chính thức đầu tiên sau 10 tháng dưỡng thương, kể từ khi bị gãy chân phải tại lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 vào ngày 5/1. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ bố trí anh thi đấu, nhưng không công khai kế hoạch đá chính hay vào sân từ ghế dự bị.

"Chúng tôi đã có thêm một lựa chọn chất lượng trên hàng công", HLV Kim nói ở họp báo trưa nay tại Lào. "Tôi hy vọng Xuân Son sẽ ghi bàn ngày mai, để tạo dấu ấn trở lại với người hâm mộ".

Nguyễn Xuân Son (phải) và HLV Kim Sang-sik tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan vào ngày 6/1/2025, để di chuyển về Việt Nam sau khi vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: Đức Đồng.

Sau khi có quốc tịch Việt Nam hồi tháng 9/2024, tiền đạo sinh năm 1997 ra mắt ĐTQG trong trận thắng Myanmar 5-0 ở lượt cuối ASEAN Cup ngày 23/12 cùng năm. Trước khi chấn thương, anh ghi 7 bàn trong chưa đầy năm trận để ẵm danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Sau thời gian trị thương, đến ngày 11/10 Son mới lần đầu trở lại thi đấu, ở những phút cuối trận Nam Định đấu tập với đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND. Tuy nhiên, khi lên tập trung cùng đội tuyển một tháng sau đó, anh khẳng định đã hoàn toàn khỏe mạnh, muốn chơi tất cả các trận đấu và không muốn bỏ lỡ phút nào, dù biết rằng mọi thứ sẽ do HLV Kim quyết định.

Cũng trong họp báo hôm nay, HLV tuyển Lào Ha Hyeok-jun đánh giá Xuân Son cực kỳ xuất sắc trong cả có bóng và di chuyển không bóng. "Tuy nhiên, chúng tôi không quan tâm Xuân Son vào sân hay không. Chúng tôi phải tập trung vào kế hoạch đã chuẩn bị", ông cho biết.

Lào đã hết cơ hội tranh vé dự Asian Cup 2027. Mục tiêu HLV Ha đặt ra là cố gắng hết sức để thắng và học hỏi từ đội mạnh như Việt Nam. "Tôi muốn các cầu thủ không mắc sai lầm, không thủng lưới và tận dụng cơ hội ghi bàn tối đa", nhà cầm quân Hàn Quốc nói thêm.

Đây là trận thứ ba HLV Ha Hyeok-jun dẫn dắt Lào đấu Việt Nam, đều dưới thời HLV đồng hương Kim Sang-sik. Họ lần lượt thua 1-4 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, rồi 0-5 ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik muốn có chiến thắng thứ ba liên tiếp. Thứ nhất để kết thúc năm 2025 một cách tốt đẹp. Tiếp đến là bám đuổi Malaysia trong cuộc đua đến Arab Saudi năm 2027. "Chúng tôi cần chiến thắng ngày mai để tạo động lực cho trận quyết đấu với Malaysia vào năm sau", HLV sinh năm 1976 cho hay.

Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 9 điểm, kém Malaysia ba điểm. Đối thủ được dự báo sẽ thắng dễ Nepal vào tối nay, để tiếp tục củng cố ngôi đầu.

Malaysia đang đối mặt khủng hoảng khi FIFA cáo buộc bảy cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả mạo. Những cầu thủ này đã thi đấu ở trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6, và nếu kháng cáo cuối cùng lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bất thành, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam 0-3. Khi ấy, tấm vé dự Asian Cup 2027 sẽ gần như thuộc về thầy trò Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, khi chưa có án phạt nào được tuyên, Việt Nam vẫn cần giải quyết từng trận đấu. Xét theo điều lệ, Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng F với điều kiện thắng Lào, rồi hạ Malaysia cách biệt năm bàn trở lên ở trận lượt về vào ngày 31/3/2026.

Hiếu Lương