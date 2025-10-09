HLV Kim chê hàng thủ Việt Nam sau trận thắng Nepal

TP HCMÔng Kim Sang-sik thừa nhận tuyển Việt Nam phòng ngự không tốt trong trận thắng Nepal 3-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 9/10.

Việt Nam mở tỷ số từ phút thứ 9 nhờ cú sút chéo góc của Tiến Linh. Nhưng sau đó chỉ 8 phút, họ thủng lưới trong tình huống cố định của Nepal. Phải đến khi được chơi hơn người trong hiệp hai, các học trò của HLV Kim mới tận dụng được cơ hội để thắng 3-1.

HLV Kim Sang-sik trong họp báo sau trận Việt Nam thắng Nepal 3-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 9/10 tại sân Gò Đậu. Ảnh: Đức Đồng

Theo HLV Kim, bàn thua trước Nepal đến từ việc hàng thủ không hiểu ý nhau. "Chống các pha cố định là điểm yếu của hàng thủ. Ở tình huống thủng lưới, các cầu thủ đúng ra cần tập trung hơn, phối hợp với nhau tốt hơn", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. "Chúng tôi chắc chắn phải tập luyện nhiều để chống đỡ các pha bóng tương tự trong các trận đấu tới".

Đầu hiệp hai, hàng thủ Việt Nam một lần nữa làm khán giả hú vía khi Xuân Mạnh và thủ môn Văn Lâm phối hợp không tốt, để cầu thủ Nepal thoát xuống cướp bóng đe dọa khung thành. Nhưng do thiếu người, đội khách không thể gây nguy hiểm.

"Trước đợt tập trung này, Văn Lâm thể hiện tốt ở CLB mới có mặt ở đây. Còn hôm nay, để đánh giá cậu ấy rất khó vì Nepal không sút dứt điểm quá nhiều", ông Kim trả lời khi được hỏi về màn tái xuất của Văn Lâm. Thủ môn thuộc biên chế Ninh Bình hôm nay trở lại và bắt chính sau 13 tháng, tính từ trận giao hữu thua Nga 0-3 hồi tháng 9/2024.

Việt Nam 3-1 Nepal Diễn biến trận Việt Nam - Nepal.

Bên cạnh khâu phòng ngự còn chưa hoàn hảo, hàng công Việt Nam cũng còn bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Đội dứt điểm 24 lần nhưng chỉ ghi ba bàn vào lưới Nepal. Tuy nhiên, HLV Kim đánh giá ba bàn ghi được đã là thành công. "Tất nhiên, nếu các cầu thủ chắt chiu hơn, đội lẽ ra đã thắng đậm", ông nói.

Với chiến thắng 3-0 của Malaysia trước Lào, Việt Nam vẫn xếp thứ hai ở bảng F. HLV Kim biết kết quả này, nhưng không quá bận tâm, mà chỉ xác định sẽ cùng các học trò tập trung cao nhất cho ba trận còn lại, trong đó màn tiếp đón Malaysia ở lượt cuối. "Đội sẽ chuẩn bị tốt nhất để thắng cả ba trận còn lại", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Matthew Ross của Nepal xem việc mất người từ cuối hiệp một là bước ngoặt khiến đội thua Việt Nam. "Tôi rất tự hào với các học trò gỡ hòa nhanh chóng sau bàn thua sớm. Bàn gỡ đó khiến trận đấu đi theo hướng có lợi cho chúng tôi. nhưng nhiều lúc các cầu thủ của tôi thi đấu có phần ngây thơ, mà pha rê dắt dẫn tới thẻ đỏ ở cuối hiệp một là ví dụ", ông cho biết thêm.

HLV Matthew Ross trong họp báo sau trận Nepal thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 9/10 tại sân Gò Đậu. Ảnh: Đức Đồng

Nhà cầm quân người Australia đồng thời ca ngợi cầu thủ đã phòng ngự lăn xả khi thiếu người. "Trận thua hôm nay giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học sâu sắc. Ở lượt về, khi chơi đủ người, chúng tôi sẽ chơi sòng phẳng với Việt Nam", ông Ross khẳng định.

Ngày 14/10, Nepal tái đấu Việt Nam ở sân Thống Nhất, TP HCM.

