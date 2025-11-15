HLV Italy muốn thay đổi luật vòng loại World Cup

HLV Gennaro Gattuso cho rằng việc đội nhì bảng phải đá play-off là không công bằng, khi Italy gần như cạn hy vọng tranh nhất bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Hạ Moldova 2-0 ở lượt áp chót tại Chisinau, Italy lần đầu thắng 6 trận ở vòng loại một kỳ World Cup. Nhưng thầy trò Gattuso vẫn nhiều khả năng cán đích nhì bảng và phải đá play-off lần thứ ba liên tiếp. Họ phải thắng Na Uy chênh lệch 9 bàn ở lượt cuối tại San Siro ngày 16/11 mới có thể chiếm đỉnh bảng.

Mỗi bảng vòng loại World Cup chỉ có một vé trực tiếp dành cho đội dẫn đầu, trong khi đội xếp thứ hai phải tranh vé vớt. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số là thành tích ưu tiên thứ nhất để phân định vị trí.

"Thời của tôi, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được đi thẳng. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi", Gattuso nói sau trận thắng Moldova. "Muốn thay đổi luật thì phải nói với những người tổ chức. 6 trận thắng mà vẫn không đủ? Hãy hỏi những người làm ra bảng đấu và quy định".

HLV Gennaro Gattuso (trái) phản ứng trong trận Italy thắng Moldova 2-0 ở lượt áp chót bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ảnh: Imago

Tại vòng loại World Cup 2018, sau khi đứng thứ hai vòng bảng sau Tây Ban Nha, Italy thua Thụy Điển chung cuộc 0-1 trong trận play-off. Kịch bản tương tự diễn ra ở vòng loại World Cup 2022, khi thầy trò cựu HLV Roberto Mancini đứng thứ hai vòng bảng sau Thụy Sĩ rồi thua Bắc Macedonia 0-1 trong trận tranh vé vớt.

Châu Âu được FIFA cấp 16 suất cho World Cup 48 đội, nhưng theo Gattuso, cơ chế phân bổ và cạnh tranh hiện tại đang tạo ra sự bất công. Ông lấy ví dụ: "Năm 1990 chỉ có hai đội châu Phi dự World Cup, rồi ba đội năm 1994. Giờ là 9 đội. Tôi không phàn nàn, nhưng điều đó tạo khó khăn, và ai cũng hiểu điều đó. Ở Nam Mỹ, 6 đội trong 10 đội vào thẳng, đội thứ bảy đi play-off với đại diện châu Đại Dương. Điều đó khiến người ta tiếc nuối và buồn. Hệ thống ở châu Âu cần thay đổi".

Ngoài vấn đề thành tích, Gattuso còn bị chất vấn về chuyên môn. Trên sân Italy kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 25 lần với 9 cú trúng đích - so với 3 và 1 của Moldova. Nhưng đội khách bế tắc, phải chờ đến phút 88 mới mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Gianluca Mancini, trước khi Francesco Pio Esposito ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

"Ý anh là Italy đá không tốt?", Gattuso phản ứng dữ dội khi bị phóng viên hỏi về màn trình diễn thiếu thuyết phục. "Tôi thấy Italy kiểm soát toàn bộ trận đấu, Moldova không có cú sút trúng đích nào. Nếu ai đó kỳ vọng tỉ số 11-1 như trận Na Uy gặp Moldova thì đó không phải vấn đề của tôi. Không có trận đấu dễ dàng nào cả".

Điều khiến Gattuso khó chịu nhất là những tiếng la ó từ một bộ phận nhỏ người hâm mộ Italy có mặt trên sân. "Tôi buồn vì nghe thấy họ hô những câu kiểu như hãy chiến đấu đi", ông nói. "Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết. Đội đã làm những gì cần làm. Đá sân khách, lại bị vài trăm người xúc phạm, tôi không thể chấp nhận".

Hồng Duy (theo ESPN, Football Italy)