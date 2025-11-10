HLV Inter Miami thán phục khả năng pressing của Messi

MỹHLV Javier Mascherano ca ngợi tinh thần chiến đấu của Lionel Messi - ngôi sao lập cú đúp giúp Inter Miami thắng Nashville 4-0 trận cuối vòng một MLS Cup.

"Tôi phải chúc mừng Leo vì màn trình diễn tuyệt vời", Mascherano nói sau trận tại sân Lockhart ngày 9/11. "Cậu ấy là người khởi xướng pressing tầm cao, và thật điên rồ khi thấy Messi làm điều đó ở tuổi 38. Những gì cậu ấy thể hiện tối nay thực sự đáng kinh ngạc".

Trận này, Messi đá trọn 90 phút. Siêu sao người Argentina chạm bóng 60 lần, chuyền chính xác 90% với 4 đường mở ra cơ hội, tranh chấp tay đôi thắng 12 lần và phá bóng một lần. Anh ghi hai bàn và góp một kiến tạo, được chuyên trang Sofascore chấm 10 điểm.

Lionel Messi đi bóng trong trận Inter Miami thắng Nashville 4-0 ở vòng một MLS Cup ngày 8/11. Ảnh: Reuters

Chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng định đoạt trận đấu ngay hiệp một. Anh độc diễn rồi sút chìm chéo góc mở tỷ số, trước khi đệm vào lưới trống, giúp Inter Miami bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0. Sang hiệp hai, tiền đạo 38 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Tadeo Allende ấn định chiến thắng, qua đó cán mốc 400 kiến tạo trong sự nghiệp.

Không chỉ Messi, Mascherano còn khen toàn đội. "Thử thách của tôi là phải xứng đáng với đẳng cấp của những cầu thủ lớn mà mình đang dẫn dắt", nhà cầm quân người Argentina nói. "Đôi khi làm được, đôi khi không. Tôi phải biết lắng nghe họ. Tôi là người ra quyết định, nhưng không phải lúc nào cũng đúng".

Mascherano cho biết ông thay đổi hàng công với bộ tứ Baltasar Rodriguez, Mateo Silvetti, Allende và Messi để tăng tính bất ngờ trước đối thủ đã quá quen lối chơi của Inter Miami. "Chúng tôi gặp Nashville bốn trận liên tiếp, rất khó để đoán họ sẽ làm gì. Trong trận này, Silvetti, Tadeo và Baltasar mang lại năng lượng tuyệt vời. Đó là lợi thế khi bạn có những cầu thủ thông minh và khát khao", HLV 41 tuổi nói thêm.

Messi lập cú đúp cho Inter Miami Diễn biến chính trận Inter Miami thắng Nashville 4-0.

Trận thắng kể trên giúp Sergio Busquets và Jordi Alba - hai huyền thoại người Tây Ban Nha tuyên bố giải nghệ sau mùa 2025 - tiếp tục hành trình MLS ít nhất thêm một vòng đấu nữa. "Hôm nay có chút khác biệt, có thể đây là trận cuối cùng. May mắn là chúng tôi thắng và còn ít nhất một trận nữa", Alba nói trên Apple TV.

Ở bán kết miền Đông ngày 23/11, Inter Miami sẽ làm khách trên sân TQL của FC Cincinnati. Tại giai đoạn bảng mùa này, Messi và đồng đội hòa FC Cincinnati 0-0 trên sân nhà và thua 0-3 trên sân khách.

Nếu vượt qua đối thủ khó nhằn, Inter Miami sẽ đấu chung kết miền Đông với đội thắng trong cặp Philadelphia Union - New York City FC. Philadelphia Union chính là đội về nhất giai đoạn bảng và giành Supporters' Shield với 66 điểm, hơn Inter Miami và FC Cincinnati một điểm. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi, Messi và đồng đội sẽ đấu chung kết toàn nước Mỹ với đội thắng chung kết miền Tây.

Hồng Duy tổng hợp